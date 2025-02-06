Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном
Рабочая встреча прошла 5 февраля в Кремле
06 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
Владимир Путин и Александр Хинштейн / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в Кремле. Об этом сообщает kremlin.ru.
В ходе рабочей встречи Путин и Хинштейн обсудили ситуацию в Курской области, работу по восстановлению приграничья и компенсации для потерявших имущество жителей. Также президент РФ оценил работу врио губернатора региона.
Главное:
- Путин поручил Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления приграничья.
- Президент РФ считает возможным вернуть земли жителям Курской области, получившим жилищные сертификаты.
- Выплаты жителям приграничья, потерявшим имущество, Путин призвал увеличить. Российский лидер заявил, что 150 тысяч рублей в качестве компенсации недостаточно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил, что вопрос выплат жителям приграничья оперативно проработают.
- Путин поддержал предложение Хинштейна о введении в Курской области льготной ипотеки по аналогии с дальневосточной программой кредитования.
- Первые шаги в работе врио губернатора Курской области Путин назвал удовлетворительными.
08:48:38 06-02-2025
Вроде не "холера", а сидят на большом расстояние друг от друга?
12:44:24 06-02-2025
Филипп Филиппыч (08:48:38 06-02-2025) Вроде не "холера", а сидят на большом расстояние друг от дру... это чтобы внешнее различие с оригиналом в глаза не бросалось
12:49:45 06-02-2025
Филипп Филиппыч (08:48:38 06-02-2025) Вроде не "холера", а сидят на большом расстояние друг от дру... Ну и правильно! А то показывают, как сидят чуть ли не на коленях друг у друга, за узёхоньким столиком. Вот у Мишустина в кабинете хороший стол, на съемках не видно животиков и ножек посетителей. Наш Губернатор брал бы с него пример, себе такой же поставил.
09:13:28 06-02-2025
Верните русским ЮтьЮб
09:21:54 06-02-2025
Гость (09:13:28 06-02-2025) Верните русским ЮтьЮб ... Гость, ты хочешь вернуть Ютуб, чтобы ты мог там узнать голую правду, а не нарядную ложь, как сейчас?
10:04:54 06-02-2025
Филипп Филиппыч (09:21:54 06-02-2025) Гость, ты хочешь вернуть Ютуб, чтобы ты мог там узнать голую... обжыгающую - в методичке такой термин предписано юзать.
10:49:22 06-02-2025
Филипп Филиппыч (09:21:54 06-02-2025) Гость, ты хочешь вернуть Ютуб, чтобы ты мог там узнать голую... Там кстати есть интересное видео из интернатата который недавно кто-то разнёс.
13:06:30 06-02-2025
Филипп Филиппыч (09:21:54 06-02-2025) Гость, ты хочешь вернуть Ютуб, чтобы ты мог там узнать голую... голая правда по вашему это та, что USAID распространяет?
09:44:59 06-02-2025
эка невидаль...Путин встретился с Хинштейном...
13:18:59 06-02-2025
Олег (09:44:59 06-02-2025) эка невидаль...Путин встретился с Хинштейном...... Ну а как? Хинштейн уже начал с народом говорить, как Дмитрий Анатольевич : "денег нет, но вы держитесь...." Путин же пообещал увеличить выплаты жителям региона, льготную ипотеку.
10:15:18 06-02-2025
Как пиарились известные личности, 100 лет назад, потом через 100 лет и в будущем. Кстати импичмент тоже шоу?
14:46:31 06-02-2025
Зря закрыл площадку, на которой мы нормально на весь мир давали прикурить бандерлогам и про ремонт стиральных машинок смотрели. Без доверия согражданам невозможно построить великую страну.
03:12:02 03-03-2025
Гость (14:46:31 06-02-2025) Зря закрыл площадку, на которой мы нормально на весь мир да... Нашим согражданам только доверься, мигом без штанов останешься. Дома погорельцам, конечно, восстановят и компенсации выплатят. Только до этого не все доживут при нашей бюрократии.