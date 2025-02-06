Рабочая встреча прошла 5 февраля в Кремле

06 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин и Александр Хинштейн / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в Кремле. Об этом сообщает kremlin.ru.

В ходе рабочей встречи Путин и Хинштейн обсудили ситуацию в Курской области, работу по восстановлению приграничья и компенсации для потерявших имущество жителей. Также президент РФ оценил работу врио губернатора региона.

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