Путин назначил двух новых судей в Алтайском крае
Назначения коснулись Быстроистокского и Павловского районных судов
19 марта 2025, 13:10, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин назначил двух новых судей в Алтайском крае. Указ от 18 марта опубликован на официальном портале правовой информации.
Назначения коснулись Быстроистокского и Павловского районных судов – их возглавили Марина Кузнецова и Ольга Розбах соответственно.
Срок их полномочий составит шесть лет.
13:15:40 19-03-2025
Скорее всего гуманные
13:52:22 19-03-2025
Гость (13:15:40 19-03-2025) Скорее всего гуманные... Судя по статистике оправдательных приговоров в РФ, скорее всего наоборот.
15:10:31 19-03-2025
Гость (13:52:22 19-03-2025) Судя по статистике оправдательных приговоров в РФ, скорее вс... А судя по статистике размеров сроков скорее гуманные
14:04:06 19-03-2025
И кому они будут служить? Как и все, народу... закону.... чиновнику...
14:24:29 19-03-2025
проверенные люди