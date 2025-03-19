Назначения коснулись Быстроистокского и Павловского районных судов

19 марта 2025, 13:10, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил двух новых судей в Алтайском крае. Указ от 18 марта опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначения коснулись Быстроистокского и Павловского районных судов – их возглавили Марина Кузнецова и Ольга Розбах соответственно.

Срок их полномочий составит шесть лет.