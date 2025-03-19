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Путин назначил двух новых судей в Алтайском крае

Назначения коснулись Быстроистокского и Павловского районных судов

19 марта 2025, 13:10, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил двух новых судей в Алтайском крае. Указ от 18 марта опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначения коснулись Быстроистокского и Павловского районных судов – их возглавили Марина Кузнецова и Ольга Розбах соответственно.

Срок их полномочий составит шесть лет.

Владимир Путин суд

Комментарии 5

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Гость

13:15:40 19-03-2025

Скорее всего гуманные

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Гость

13:52:22 19-03-2025

Гость (13:15:40 19-03-2025) Скорее всего гуманные... Судя по статистике оправдательных приговоров в РФ, скорее всего наоборот.

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Гость

15:10:31 19-03-2025

Гость (13:52:22 19-03-2025) Судя по статистике оправдательных приговоров в РФ, скорее вс... А судя по статистике размеров сроков скорее гуманные

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Гость

14:04:06 19-03-2025

И кому они будут служить? Как и все, народу... закону.... чиновнику...

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Гость

14:24:29 19-03-2025

проверенные люди

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