Путин провел очередную встречу с Уиткоффом

Это уже четвертый визит спецпосланника президента США в Россию

26 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин и Стивен Уиткофф / Фото: kremlin.ru

В Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, сообщили в Кремле, где и прошли переговоры.

С российской стороны в диалоге также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ушаков после встречи заявил РИА Новости, что беседа длилась три часа и носила "конструктивный и весьма полезный характер".

По его словам, стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины. Кроме того, прошедший с Уиткоффом разговор позволил дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по другим международным вопросам.

Дональд Трамп также отметил, что Уиткофф провел "хорошую встречу".

В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Санкт-Петербурге 11 апреля. Также они беседовали 13 марта и 11 февраля.