Путин провел очередную встречу с Уиткоффом
Это уже четвертый визит спецпосланника президента США в Россию
26 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
В Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, сообщили в Кремле, где и прошли переговоры.
С российской стороны в диалоге также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ушаков после встречи заявил РИА Новости, что беседа длилась три часа и носила "конструктивный и весьма полезный характер".
По его словам, стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины. Кроме того, прошедший с Уиткоффом разговор позволил дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по другим международным вопросам.
Дональд Трамп также отметил, что Уиткофф провел "хорошую встречу".
В предыдущий раз Путин и Уиткофф встречались в Санкт-Петербурге 11 апреля. Также они беседовали 13 марта и 11 февраля.
08:43:03 26-04-2025
А без помогаев то никак?
14:27:26 26-04-2025
Во время пребывания Уиткоффа был совершен теракт против генерала Генштаба, ранее участвовавшего в различных переговорах. Блогеры из других стран отмечают связь между событиями, воспринимают как ответ СБУ на переговорные инициативы США.
Вроде как установлен непосредственный организатор теракта, купивший автомобиль, который взорвался. Бывший житель города Сумы, с 2015 года находился в РФ. На днях покинул пределы России, улетел в Турцию.
16:14:10 26-04-2025
Гость (14:27:26 26-04-2025) Во время пребывания Уиткоффа был совершен теракт против ген...
Думаете Уиткофф виноват?
20:13:39 26-04-2025
Sic semper tyrannis (16:14:10 26-04-2025) Думаете Уиткофф виноват? ... Думаю, что хохлы показывают своё отношение к переговорному процессу. Не хотят мира.