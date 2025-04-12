Путин провел встречу с Уиткоффом

Стороны обсуждали вопросы урегулирования украинского конфликта

12 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Стивен Уиткофф и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, сообщили в Кремле.

Темой встречи стали аспекты украинского урегулирования. Однако подробности беседы не уточняются: диалог прошел в закрытом формате.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал, что после приветствия в присутствии СМИ Путин и Уиткофф сразу проследовали на переговоры.

"Но сами переговоры – это закрытый процесс", – указал он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США считают переговоры Уиткоффа в РФ шагом к урегулированию конфликта на Украине.

Предыдущие переговоры Путина и Уиткоффа прошли 13 марта в Кремле. Однако темы того разговора также не раскрывали.

Первая беседа Уиткоффа с Путиным состоялась 11 февраля. Тогда он посетил Россию для возвращения на родину американца Марка Фогела, осужденного за контрабанду наркотиков. Заключенного освободили в рамках обмена. 13 февраля на родину вернулся россиянин Александр Винник, который отбывал тюремное заключение в США.