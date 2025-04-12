Путин провел встречу с Уиткоффом
Стороны обсуждали вопросы урегулирования украинского конфликта
12 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, сообщили в Кремле.
Темой встречи стали аспекты украинского урегулирования. Однако подробности беседы не уточняются: диалог прошел в закрытом формате.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал, что после приветствия в присутствии СМИ Путин и Уиткофф сразу проследовали на переговоры.
"Но сами переговоры – это закрытый процесс", – указал он.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США считают переговоры Уиткоффа в РФ шагом к урегулированию конфликта на Украине.
Предыдущие переговоры Путина и Уиткоффа прошли 13 марта в Кремле. Однако темы того разговора также не раскрывали.
Первая беседа Уиткоффа с Путиным состоялась 11 февраля. Тогда он посетил Россию для возвращения на родину американца Марка Фогела, осужденного за контрабанду наркотиков. Заключенного освободили в рамках обмена. 13 февраля на родину вернулся россиянин Александр Винник, который отбывал тюремное заключение в США.
09:07:15 12-04-2025
Трамп не считает нужным с Путиным встречаться?
20:03:21 12-04-2025
Гость (09:07:15 12-04-2025) Трамп не считает нужным с Путиным встречаться?...
Не считает.
11:23:20 13-04-2025
Гость (09:07:15 12-04-2025) Трамп не считает нужным с Путиным встречаться?... Не дорос.