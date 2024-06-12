Путин разрешил ипотечникам продавать заложенное жилье

На вырученные деньги придется гасить кредит

12 июня 2024, 20:55, ИА Амител

Ключи от жилья / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает гражданам страны самостоятельно продавать недвижимость, которая находится в залоге у банка. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Как поясняла во время принятия законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сейчас гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. На практике в такой ситуации имущество продается по заниженной цене.

Принятый закон позволит физическим лицам самостоятельно реализовывать жилье путем продажи его другому лицу. На вырученные средства граждане смогут полностью погасить обязательства по кредитному договору или договору займа.

При этом продажа не допускается людям, которые подали заявление о банкротстве или находятся во время этой процедуры, либо если они ранее отказались от самостоятельной продажи или не уложились в отведенный срок. Помимо этого, запрещается самостоятельно продавать недвижимость, заложенную нескольким кредиторами.