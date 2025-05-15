Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной в Стамбуле
Ее возглавит Владимир Мединский
15 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля.
Как и в 2022 году, делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Также в состав вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Помимо этого, Путин утвердил экспертный состав для переговоров:
- первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;
- замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
- директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук;
- замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Российско-украинские переговоры должны пройти 15 мая в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский заявлял, что приедет на встречу и будет ждать на ней Путина.
07:38:35 15-05-2025
Стартовый состав объявил?
07:56:32 15-05-2025
- "Ее возглавит Владимир Мединский"--- Из чулана достал пыльный скелет, это значит мира не будет.
09:29:29 15-05-2025
Гость (07:56:32 15-05-2025) - "Ее возглавит Владимир Мединский"--- Из чулана достал пыль... В прошлый раз Мединский сорвал переговоры?)))
09:33:13 15-05-2025
Гость (07:56:32 15-05-2025) - "Ее возглавит Владимир Мединский"--- Из чулана достал пыль... Прошлый раз сорвал переговоры украинский кокаиновый обдолбыш.
08:40:12 15-05-2025
Гаденыш.Хотел стрелку нашему президенту забить.Вот уровень дипломатии- на уровне братков.
09:49:06 15-05-2025
Если наша Победа близка, как в мае сорок пятого в Берлине - какой смысл вести переговоры? Наше дело правое, укронацисты должны быть разбиты. За нападение на наши территории должны следовать незамедлительные нуклеарные удары по столице противника. С противником не договариваются - противника уничтожают.
10:01:07 15-05-2025
Лиха беда начало, хотя и продолжение прерванного...
11:06:36 15-05-2025
председатель союза писателей на переговоры от страны?
13:53:55 15-05-2025
Этот недоисторик Мединский, который памятную доску Маннергейму в Питере вешал и называл его героем (видимо за то, что Маннергейм блокаду города держал со своей стороны), будет возглавлять переговоры?! Ну тогда ни о чем не договорятся, судя по наборке, уполномоченных лиц среди них нет.
14:59:17 15-05-2025
Гость (13:53:55 15-05-2025) Этот недоисторик Мединский, который памятную доску Маннергей... Да, про "договорятся" надежды уже давно нет. Но если бы поехал Медведев, или Кадыров, или Петр Толстой, было бы намного интереснее.