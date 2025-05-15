Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной в Стамбуле

Ее возглавит Владимир Мединский

15 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля.

Как и в 2022 году, делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Также в состав вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Помимо этого, Путин утвердил экспертный состав для переговоров:

первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;

замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;

директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук;

замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Российско-украинские переговоры должны пройти 15 мая в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский заявлял, что приедет на встречу и будет ждать на ней Путина.