Путин заявил, что у России получается обеспечивать себя всем необходимым

Он отметил, что страна может положиться лишь на собственную военную технику

23 июня 2024, 20:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на собственную военную технику. О важности стабильной экономики Минобороны президент говорил с журналистом Павлом Зарубиным – последний опубликовал их в Telegram-канале.

"От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают – очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается", – сказал Владимир Путин.

В феврале 2024 года Владимир Путин сообщил, что план по гособоронзаказу и его объем на 2024 год существенно увеличены и полностью обеспечены финансированием. Тогда он говорил, что выполнение госзаказа сейчас идет практически на уровне 100%, как и в 2023 году.