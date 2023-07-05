Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий

Об этом президент сказал на встрече с Михаилом Мишустиным

05 июля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о росте экономических показателей выше ожиданий, передает РИА Новости.

"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены", - сказал президент.

Путин и Мишустин встретились накануне. В ходе диалога председатель правительства доложил главе государства о росте зарплат в стране, низкой безработице и других результатах.

В июне сообщили, что уровень доверия россиян к Путину составляет почти 79%. Деятельность правительства одобряют 50,7%, а работу Мишустина – 53,3%.