Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий
Об этом президент сказал на встрече с Михаилом Мишустиным
05 июля 2023, 14:45, ИА Амител
Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о росте экономических показателей выше ожиданий, передает РИА Новости.
"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены", - сказал президент.
Путин и Мишустин встретились накануне. В ходе диалога председатель правительства доложил главе государства о росте зарплат в стране, низкой безработице и других результатах.
В июне сообщили, что уровень доверия россиян к Путину составляет почти 79%. Деятельность правительства одобряют 50,7%, а работу Мишустина – 53,3%.
15:01:07 05-07-2023
Знаете, Владимир Владимирович, а мы вам верим. (но это не точно)
16:06:43 05-07-2023
Не, они там реально в другом мире живут.
16:30:35 05-07-2023
Все хорошо прекрасная маркиза...
21:19:35 06-07-2023
Что то не наблюдается. Цены растут на все и очень быстро,доходы падают,расходы на обеспечение жизнедеятельности падают, за душой не гроша все что было бесплатным вспоможение социальным уменьшается сокращается уничтожается и многое многое другое.