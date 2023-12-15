"Верной дорогой". Прямой линией Путин фактически начал избирательную кампанию

Одни вопросы на мероприятии президенту нравились, а другие — не очень

15 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Как известно, большая пресс-конференция президента Путина и прямая линия с ним в 2023 году были совмещены. По информации СМИ, граждане прислали на нее более 2 млн вопросов, принятых кол-центром Народного фронта, отмеченных на специальном сайте, полученных организаторами мероприятия в виде СМС и ММС-сообщений, а также с помощью других ресурсов.

Острые вопросы тоже прозвучали

Следует учесть, что на сей раз большой разговор с общественностью Владимир Путин вел фактически сразу после объявления о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в 2024 году президентских выборах – на пятый срок, напомнил политический обозреватель, публицист, писатель Сергей Аксенов (не путать с главой Крыма).

"Это дополнительно определило характер ответов и манеру держаться. Ответы и внешний вид Владимира Путина должны были понравиться большинству. Принцип "детям – мороженое, женщине – цветы" реализован полностью. Большинство россиян услышали то, что хотели. Кандидаты от оппозиции должны быть удручены", – сказал Аксенов amic.ru.В этих обстоятельствах ничего удивительного, что разговор президент начал фактически с программного с тезиса о том, что "для такой страны, как Россия, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет".

Вопросов в ходе почти четырехчасового общения прозвучало немало. Они касались, разумеется, СВО, внешней политики, социальных, экономических вопросов и, конечно же, личной жизни. Политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Вадим Трухачев напомнил о предварительной подготовке события, за которым наблюдали миллионы граждан.

"Вопросы, как правило, готовят заранее подчиненные президента. И они не хотят его расстраивать, потому многие углы сглаживают. Хотя наиболее острые темы на сей раз в том или ином виде прозвучали", – поделился он мнением с amic.ru.Что касается поднятых тем, то, по мнению собеседника, с наибольшей охотой Путин говорил об отношениях с Западом, а с наименьшей – о проблемах с дронами и миграционном вопросе.

О взаимоотношениях с западными странами президент сказал, что "это зависит не только от нас".

"Мы не портили отношения, с нами портили", – подчеркнул Путин.

Глава государства также сообщил, что "не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединенных Штатах, я уже не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы все делаем правильно".

ВПК все-таки заработал

Вообще, заданные Путину вопросы можно разбить на три основные группы, отметил Сергей Аксенов.

"Первая и главная – СВО и внешняя политика, социально-экономическая и все остальное. Президенту они дались одинаково легко. Раньше говорить о боевых действиях ему было труднее – все шло неважно. Теперь шок от последствий своего решения в феврале 2022-го у него прошел. Кажется, он верит в возможность реализации объявленных ранее целей на Украине", – поделился мнением собеседник.

Президент России заверил, что цели СВО не меняются: нейтральный статус Украины, демилитаризация, денацификация. Он отметил, что западные страны поставили Киеву все обещанное вооружение и боеприпасы и даже больше.

"Однако российские военные продолжают успешно уничтожать это вооружение", – сказал он.

Что касается новой волны мобилизации, то Путин не увидел в ней необходимости.

"У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч. Отлично воюют ребята. 14 Героев РФ из числа мобилизованных. 244 тысячи находятся в зоне СВО. 41 тысяча уже уволены. После мы начали широкую кампанию по заключению контрактов на добровольной основе. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин не сокращается – полторы тысячи ежедневно", – рассказал президент.

Многие наблюдатели обратили внимание на вопрос о нехватке беспилотников, заданный военнослужащим Дмитрием Кулько. Президент ответил, что ситуация с дронами улучшается, хотя "всегда чего-то не хватает".

"Линия фронта – порядка двух тысяч километров. Государство активно работает в военной сфере, создают аппараты радиоэлектронной борьбы", – сказал Путин. Он отметил, что отечественный ВПК будет наращивать производство необходимого для бойцов вооружения.

"Видимо, ВПК заработал, госмашина пусть и со скрипом, но закрутилась. В то же время есть сомнения в адекватном информировании президента. Вопрос о нехватке дронов вызвал хмурую реакцию – возможно, ему докладывают другое", – рассуждает Сергей Аксенов.

По словам эксперта, озвученная протяженность линии фронта – две тысячи километров – все-таки вызывает сомнения, поскольку она никогда не превышала 1,2 тыс. км.

"617 тысяч бойцов в зоне СВО – это точно, правда? Набрали полмиллиона контрактников, но о ротации не было сказано ни слова", – замечает Аксенов.

О повороте на Восток и вере в народ

На вопрос корреспондента Общественного ТВ Приморья о смещении экономических интересов России на Восток Путин заявил, что решение принималось вовсе не из политических соображений или получения краткосрочной выгоды.

"Что касается поворота на Восток, он произошел не из-за того, что обострилась ситуация на Украине. Мы видим тенденцию развития мировой экономики. Направляем туда, где покупают", – ответил глава государства.

Фактически восточный вектор российской политики был задан несколько лет назад, считает Вадим Трухачев.

"Его можно было считать состоявшимся еще в 2014 году. Просто у России нет другого варианта. Однако определенные проблемы возможны и на данном направлении. И полностью порвать с тем же Евросоюзом будет проблематично", – уверен он.

Конечно, президенту задавали вопросы о развитии гражданской авиации, проблемах здравоохранения, росте инфляции и многом другом. Не была обойдена и тема мигрантов, широко обсуждаемая обществом и СМИ в последнее время.

Вопрос прозвучал от близкого к главе государства репортера Павла Зарубина, намекнувшего, что народ весьма резко говорит по этому поводу, отмечает Вадим Трухачев.

"Конечно, можно согласиться с тем, что все мигранты должны уважать наши законы и традиции, а при решении вопросов, связанных с миграцией, прежде всего надо учитывать мнение коренных жителей. Но вот свыше 10 млн мигрантов – это проходной двор", – убежден политолог.Действующие структуры миграционные вопросы решить не в состоянии, убежден эксперт.



"Новый орган не решит здесь ничего. Прозвучавший ответ, скорее, половинчатый, ведь не была затронута тема этнической преступности. Конечно, хорошо, что Путин не стал избегать темы. Но предложенных мер явно недостаточно. Улучшить положение может только закрытие проходного двора визовой дверью", – заключает Вадим Трухачев.Завершая прямую линию, президент призвал верить в великий русский, российский народ.

"Путин явно открыл для себя русский народ. Он не ожидал, что огромная масса людей в стране озабочена вовсе не обогащением и стяжательством. В стране есть люди, всерьез готовые на самопожертвование ради высоких целей, для Родины. И их много", – полагает Сергей Аксенов.Кстати, по мнению Путина, именно эта вера в народ является залогом успеха в возрождении, становлении и развитии России.