Путину и Мишустину не будут индексировать зарплату в 2024 году
Если бы индексация проводилась, то зарплаты должны были бы вырасти на 4,5%
03 октября 2023, 15:34, ИА Амител
Зарплату в 2024 году не будут индексировать не только федеральным гражданским госслужащим, но и занимающим государственные должности, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что власти запланировали отказаться от индексации окладов федеральных госслужащих в 2024 году. Как оказалось, на самом деле список более широкий.
"У президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совфеда, спикера Госдумы, зампреда Совета безопасности, секретаря Совбеза, глав Центробанка, ЦИК и других", – отмечает издание у кого еще не повысится зарплата.
Уточняется, что денежное вознаграждение сенаторов и депутатов Госдумы приравнено к вознаграждению федеральных министров, поэтому их зарплаты тоже не должны индексироваться.
Если бы индексация проводилась, то с 1 октября 2024 года зарплаты должны были бы вырасти на 4,5%. По данным источников РБК, отмена индексации – это часть мер по оптимизации бюджетных расходов.
По данным издания, после индексации 1 октября 2023 года зарплата президента России Владимира Путина выросла примерно до 874 тысяч рублей, а зарплата премьер-министра Михаила Мишустина – примерно до 699 тысяч рублей.
16:51:31 03-10-2023
О боже, они не стали себе повышать свою зп в 750-900 тысяч! А как вы готовы помочь государству в эти трудные три дня? Министры вон готовы потуже затянуть пояса и не покупать новый майбах или акции "Сибура"
17:01:56 03-10-2023
Томенко зарплату проиндексируют и этого будет достаточно .
18:23:00 03-10-2023
Вот, рассмешили то))) А люди живут, от зарплаты до аванса, ну , просто шикарно. Не позортесь пожалуйста гос. чиновники. Стыдоба за такие руководство страной.