Если бы индексация проводилась, то зарплаты должны были бы вырасти на 4,5%

03 октября 2023, 15:34, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Зарплату в 2024 году не будут индексировать не только федеральным гражданским госслужащим, но и занимающим государственные должности, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что власти запланировали отказаться от индексации окладов федеральных госслужащих в 2024 году. Как оказалось, на самом деле список более широкий.

"У президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совфеда, спикера Госдумы, зампреда Совета безопасности, секретаря Совбеза, глав Центробанка, ЦИК и других", – отмечает издание у кого еще не повысится зарплата.

Уточняется, что денежное вознаграждение сенаторов и депутатов Госдумы приравнено к вознаграждению федеральных министров, поэтому их зарплаты тоже не должны индексироваться.

Если бы индексация проводилась, то с 1 октября 2024 года зарплаты должны были бы вырасти на 4,5%. По данным источников РБК, отмена индексации – это часть мер по оптимизации бюджетных расходов.

По данным издания, после индексации 1 октября 2023 года зарплата президента России Владимира Путина выросла примерно до 874 тысяч рублей, а зарплата премьер-министра Михаила Мишустина – примерно до 699 тысяч рублей.