Путину понадобилось 16 слов, чтобы описать итоги 2022 года

Думали, что будет хуже, а оказалось, что было лучше

11 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические итоги за прошлый год превзойдут ожидания, сообщает ТАСС.

"Две тысячи двадцать второй год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчёты", – отметил президент на встрече с губернатором Архангельской области.

Ранее Путин указал, что снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%, хотя в Центробанке прогнозировали сокращение на 3-3,5%, а западные эксперты предсказывали крах с падением на 20%.

Кроме того, ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, не исключив снижения в 2023 году.

Напомним, 21 февраля Путин огласит послание Федеральному собранию, сделав акцент в своём выступлении на текущей ситуации.