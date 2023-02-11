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Путину понадобилось 16 слов, чтобы описать итоги 2022 года

Думали, что будет хуже, а оказалось, что было лучше

11 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические итоги за прошлый год превзойдут ожидания, сообщает ТАСС.

"Две тысячи двадцать второй год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчёты", – отметил президент на встрече с губернатором Архангельской области.

Ранее Путин указал, что снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%, хотя в Центробанке прогнозировали сокращение на 3-3,5%, а западные эксперты предсказывали крах с падением на 20%.

Кроме того, ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, не исключив снижения в 2023 году.

Напомним, 21 февраля Путин огласит послание Федеральному собранию, сделав акцент в своём выступлении на текущей ситуации.

Комментарии 18

  • Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут, (симонян)
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Радуемся падению ВВП, великая заслуга нашего президента, упали не 3,5, а на 2,5, это прорыв, и так каждый год.)
    11 февраля, Гость   Ответить
  • а можно и двумя словами выразить чтобы описать итоги 2022 года
    11 февраля, Гость   Ответить
  • двумя словами выразить чтобы описать итоги 2022 года_______ а мне и одного хватит
    11 февраля, Гость   Ответить
  • а можно и двумя словами --- а можно даже без слов, одним жестом.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Можно дать заднюю и спасти, что ещё можно спасти, а можно не давать заднюю и потерять все.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Я могу сказать еще меньшими словами, для меня пенсионера, прошедший год и этот, душат финансово.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Любой русский одним словом бы подвёл итоги его творенья
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Проще вас всех выкинуть отсюда.....---Успокойтесь, здесь высказывают свое мнение все желающие...
    11 февраля, Гость   Ответить
  • "Проще вас всех выкинуть отсюда." ============================================================= Гость, пока ты купаешься, как кот в масле, то понятно, ты будешь выкидывать, но количество таких с каждым днем все тает и тает.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Буквально один процент населения.Проще вас всех выкинуть отсюда----полностью согласен,если судить тут по комментариям,то 10:1,так и есть один процент,ну что собирай чемоданы и вперед-выкидывайся
    11 февраля, Гость   Ответить
  • "...оказалось, что было лучше" - правильная мысль, очень жаль только, что "как было" вернуть уже нельзя.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • "Любой русский одним словом" --- Гость, рот свой закрой, ты не русский.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • "пока ты купаешься, как кот в масле" ---- Гость, а тебе что мешает быть как коту в масле? Поезжай в Казахстан, в Монголию, Грузию - там Путина нет. И проверь, будешь ли ты там кататься как кот в масле.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Дефицит почти 2 триллиона за январь 23, так что да, 2022 был очень даже хорошим годом.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • По реальной жизни хуже и на много.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • кататься как кот в масле?!?!?- это что еще за бред! Где Вы видели, чтобы коты в масле катались? Уровень скудоумия обескураживает! Сыр! Бездари!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • ОО, даже не правильно прочитала, у Вас коты даже не катаются, а купаются в масле?!? Это в Украине коты так делают? ))))
    13 февраля, Гость   Ответить
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