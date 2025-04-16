"Пятёрочка" запустила акцию "Ам Нямания" с коллекцией игрушек и розыгрышем 1 млн рублей

Собирайте фигурки, выигрывайте призы и помогайте детям

16 апреля 2025, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFGYfTPW

Фото с баннером акции из магазина / Фото: пресс-служба торговой сети "Пятёрочка"

Торговая сеть "Пятёрочка" объявила о запуске увлекательной детской акции лояльности под названием "Ам Нямания", которая продлится до 26 мая 2025 года. В течение шести недель участники смогут собрать уникальные игрушки с персонажами из вселенной Ам Няма, а также принять участие в захватывающем розыгрыше 1 млн рублей и других ценных призов. Кроме того, поклонников ждет новый мультсериал с участием любимого героя.

Коллекционирование, игры и призы

Коллекция "Ам Нямания" включает 27 фигурок, а также специальный пуллер (подвеску). Среди персонажей коллекции – сам Ам Ням, его семья и друзья, сладости, а также игрушки, которые светятся в темноте. В серию входят и фигурки от партнеров акции, таких как "Х5 Клуб", Honey Kid* и других.

Игрушки можно соединять друг с другом, создавая интересные и необычные конструкции, а также использовать их в качестве стильных аксессуаров. Специальный пуллер позволяет превращать фигурки в брелоки для ключей или рюкзаков, что придает им дополнительную функциональность.

Коллекция / Фото: пресс-служба торговой сети "Пятёрочка"

Каждая упаковка с игрушкой или пуллером включает уникальный промокод, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении "Пятёрочка". В рамках акции каждый участник имеет шанс выиграть разнообразные призы, включая сертификаты на покупки в магазинах электроники, детских и спортивных товаров, а также билеты на развлекательные мероприятия. Для тех, кто соберет полную коллекцию, предусмотрен розыгрыш популярной игровой приставки.

Участвуй в акции и помогай детям

Принять участие в акции очень легко: достаточно совершить покупку с картой "Х5 Клуб" в любом магазине сети "Пятёрочка" или воспользоваться сервисом доставки через мобильное приложение. За каждые 600 рублей в чеке покупатель получит фигурку или пуллер. Также подарки можно получить за покупку товаров, участвующих в акции.

Кроме того, фигурки можно приобрести отдельно за 60 рублей. В продаже есть альбомы для коллекционирования с настольной игрой (349 рублей) и мягкие игрушки из вселенной Ам Няма (799,99 рубля).

Дополнительную фигурку можно получить, купив три "Конфетки доброты". Все средства с продаж леденцов (по 5 рублей с каждого) направят в благотворительный фонд "Линия жизни", помогающий детям, страдающим от тяжелых заболеваний.

Розыгрыш 1 млн рублей и новые приключения Ам Няма

В мобильном приложении "Пятёрочка" также доступна онлайн-игра "Ам Ням", участие в которой дает шанс выиграть 1 млн рублей и другие ценные призы. Игроков ждет увлекательное путешествие с различными уровнями сложности. За выполнение заданий пользователи получат гарантированные подарки от сети и партнеров.

Кроме того, специально для поклонников Ам Няма подготовили новый мультсериал под названием "Ам Ням в Пятёрочке". В этой серии герой и его семья отправляются за покупками в магазин, но его любовь к сладким угощениям приводит к множеству забавных ситуаций.

Также для любителей Ам Няма и сладостей выпустили лимитированную серию продукции под собственными марками "Пятёрочка" (чипсы, маффины, печенье) с изображением героя. Эти товары можно найти в магазинах сети, но количество ограничено.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте am .5ka.ru или в мобильном приложении "Пятёрочка".

Банер / Фото: пресс-служба торговой сети "Пятёрочка"

*Honey Kid ("Хоней Кид"); Х5 ("Икс 5")

ООО "Агроторг"

Реклама