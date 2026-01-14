"Пьют пиво с бичами". Член ЛДПР, известная своими эротическими фото, ответила хейтерам
Женщина считает, что ее красота – это не повод для стыда
14 января 2026, 17:35, ИА Амител
Представитель ЛДПР из Липецкой области подверглась критике за демонстрацию удостоверения комитета. Ранее ее уличили в большом количестве эротических снимков в соцсетях, сообщает Baza.
Единственное фото из администрации Задонского района обернулось проблемой для 36-летней Натальи. Несмотря на несколько неудачных попыток стать районным депутатом, она получила место в избирательной комиссии. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать вопросы у граждан, так как ее соцсети заполнены контентом откровенного характера, что привело к непристойным домыслам о ее работе.
Однако представительница ЛДПР не стесняется своих откровенных фотографий и даже гордится ими. Наталья сообщила "Базе", что ее красота не означает, что она занимается проституцией.
«Есть люди, например, Вася, Петя, Маня, которые бездельничают и выпивают с бичами на скамейке, и пытаются меня как-то унизить, понимаете?»
19:08:11 14-01-2026
Это вот это депутатор? Не спец по саунам?
19:16:13 14-01-2026
Кто-то же её выбрал? - волеизъявление Оно такое!
20:13:48 14-01-2026
Выбрал!И не раз!Думаю регулярно ее выбирает!
23:54:29 14-01-2026
Это такая теперь "красота"?
09:26:20 15-01-2026
ппц она е страшная. кто ее красивой назвал то...ужасно.
13:53:39 15-01-2026
Да пусть она хоть какая будет,НО! Чем она занимается как депутат?