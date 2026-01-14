НОВОСТИПроисшествия

"Пьют пиво с бичами". Член ЛДПР, известная своими эротическими фото, ответила хейтерам

Женщина считает, что ее красота – это не повод для стыда

14 января 2026, 17:35, ИА Амител

Депутат из Липецкой области / Фото: Baza
Депутат из Липецкой области / Фото: Baza

Представитель ЛДПР из Липецкой области подверглась критике за демонстрацию удостоверения комитета. Ранее ее уличили в большом количестве эротических снимков в соцсетях, сообщает Baza

Единственное фото из администрации Задонского района обернулось проблемой для 36-летней Натальи. Несмотря на несколько неудачных попыток стать районным депутатом, она получила место в избирательной комиссии. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать вопросы у граждан, так как ее соцсети заполнены контентом откровенного характера, что привело к непристойным домыслам о ее работе.

Однако представительница ЛДПР не стесняется своих откровенных фотографий и даже гордится ими. Наталья сообщила "Базе", что ее красота не означает, что она занимается проституцией.

«Есть люди, например, Вася, Петя, Маня, которые бездельничают и выпивают с бичами на скамейке, и пытаются меня как-то унизить, понимаете?»

скандалы депутаты

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

19:08:11 14-01-2026

Это вот это депутатор? Не спец по саунам?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:16:13 14-01-2026

Кто-то же её выбрал? - волеизъявление Оно такое!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:48 14-01-2026

Выбрал!И не раз!Думаю регулярно ее выбирает!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:54:29 14-01-2026

Это такая теперь "красота"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:20 15-01-2026

ппц она е страшная. кто ее красивой назвал то...ужасно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:39 15-01-2026

Да пусть она хоть какая будет,НО! Чем она занимается как депутат?

  0 Нравится
Ответить
