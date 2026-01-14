"Пьют пиво с бичами". Член ЛДПР, известная своими эротическими фото, ответила хейтерам

Женщина считает, что ее красота – это не повод для стыда

14 января 2026, 17:35, ИА Амител

Депутат из Липецкой области / Фото: Baza

Представитель ЛДПР из Липецкой области подверглась критике за демонстрацию удостоверения комитета. Ранее ее уличили в большом количестве эротических снимков в соцсетях, сообщает Baza.

Единственное фото из администрации Задонского района обернулось проблемой для 36-летней Натальи. Несмотря на несколько неудачных попыток стать районным депутатом, она получила место в избирательной комиссии. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать вопросы у граждан, так как ее соцсети заполнены контентом откровенного характера, что привело к непристойным домыслам о ее работе.

Однако представительница ЛДПР не стесняется своих откровенных фотографий и даже гордится ими. Наталья сообщила "Базе", что ее красота не означает, что она занимается проституцией.