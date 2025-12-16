"Сильный паспорт" для сына. Как роды жены российского депутата в Чили обернулись скандалом
Парламентария из Тольятти хотят лишить всех партийных должностей
16 декабря 2025, 12:49, ИА Амител
В Сети широко обсуждают резонансную историю о том, как жена тольяттинского депутата от "Единой России" родила сына в Чили. Речь идет о супруге депутата местной гордумы Александра Дорожкина. 42-летняя Любовь рассказала в своих соцсетях, что они вместе с мужем выбрали именно эту страну, чтобы у их ребенка был "сильный паспорт". Кадры, разлетевшиеся по Telegram-каналам и СМИ, вызвали жуткий скандал. Парламентария хотят лишить партийных должностей и вывести из состава местного политсовета.
Что известно о родах жены депутата Дорожкина в Чили?
«Я летела, чтобы дать своему малышу самое лучшее будущее. Паспорт Чили. Это свобода путешествий в 161 страну мира без визы. Представляете, какие возможности?» – рассказала Любовь в своих соцсетях.
Как ситуацию прокомментировали в Госдуме?
«Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили – уж точно не с нами», – сказал Милонов.
Поведение жены Дорожкина он назвал "хабалистым", "тупым", "циничным" и "бессовестным" и пожелал, чтобы "жители нашей страны не видели таких жен депутатов никогда в жизни".
Как на критику отреагировали депутат и его жена?
«Дорогие друзья, приношу извинения всем, кого мог задеть мой предыдущий пост! Я была счастлива вернуться домой с моим новорожденным ребенком. Мы в Тольятти и рады снова быть вместе с семьей!» – написала она на своей странице во "ВКонтакте".
Правда ли, что депутата Дорожкина лишат всех должностей и исключат из партии?
Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" организовало проверку в отношении депутата после публикаций его жены в соцсетях.
«Мы не ставим под сомнение принцип неприкосновенности частной жизни, но считаем, что демонстративное размещение в соцсетях информации, подобной той, что вызвала справедливый общественный резонанс, недопустимо», – цитирует реготделение партии "Коммерсантъ".
Местному отделению партии в Тольятти порекомендовали вывести Дорожкина из состава политсовета.
А депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале рассказал, что в самарском реготделении партии уже приняли решение убрать депутата со всех должностей.
«Жена депутата гордумы кичится роскошным перелетом в первом классе, ночной пижамой и обстоятельным вместе с мужем выбором иностранного паспорта для будущего ребенка (о российском речь не идет), когда вся страна работает на Победу, когда наши бойцы проявляют мужество и героизм на фронте, когда их близкие и родные ждут ребят домой… Такое поведение не просто недопустимо, оно отвратительно!» – написал парламентарий.
13:20:38 16-12-2025
А если немножко поискать в составе партийцев кто уже обеспечил отпрысков "сильными паспортами",интересно сколько таких окажется в их числе
13:28:53 16-12-2025
Местному отделению партии в Тольятти порекомендовали вывести Дорожкина из состава политсовета.///Кто порекомендовали, если не секрет конечно?))
14:55:36 16-12-2025
Гость (13:28:53 16-12-2025) Местному отделению партии в Тольятти порекомендовали вывести... Вместо того, чтобы партийным органам озаботиться вопросом безвиза в 161 страну для всех россиян, они порицают единоросса, который решил проблему хотя бы одного гражданина, пусть маленького)))
15:26:44 16-12-2025
Гость (13:28:53 16-12-2025) Местному отделению партии в Тольятти порекомендовали вывести... Отделение партии из Самары.
13:38:40 16-12-2025
А что связанное с депутатами не связано со скандалами!?!
14:12:00 16-12-2025
"Например, летом 2025 года он поздравил жителей страны с Днем России, написав следующее: "Россия – это наша Родина, наш дом, наша сила и вдохновение". ====== Двуличное нутро ЕР, это не скандал, а натур продукт.
14:16:59 16-12-2025
У Губернаторов дети в США, у президентов в Голландии. А другим нельзя что л. Почему?
14:24:52 16-12-2025
То есть, в вину депутату ставят не то, что он обеспечил ребенка чилийским гражданством, а то, что об этом узнали?
🤣
17:35:33 16-12-2025
Кхм... (14:24:52 16-12-2025) То есть, в вину депутату ставят не то, что он обеспечил ребе... так и есть. наверное остальные просто не хвалятся )
14:58:37 16-12-2025
Я думаю, что у всех депутатов и их чад есть левые паспорта. Ну попался Саша, ну сам виноват, что женился на безмозглой курице. Теперь пускай берут метлы и идут мести, чтобы Россия была на чуть-чуть опрятней.
23:24:47 16-12-2025
Мусор сам себя вынес.
11:36:41 17-12-2025
Ни капли патриотизма. Зато какие возможности.
18:19:40 28-12-2025
42 года, а такая дура! Все-таки, бабки ума не добавляют