"Сильный паспорт" для сына. Как роды жены российского депутата в Чили обернулись скандалом

Парламентария из Тольятти хотят лишить всех партийных должностей

16 декабря 2025, 12:49, ИА Амител

В Сети широко обсуждают резонансную историю о том, как жена тольяттинского депутата от "Единой России" родила сына в Чили. Речь идет о супруге депутата местной гордумы Александра Дорожкина. 42-летняя Любовь рассказала в своих соцсетях, что они вместе с мужем выбрали именно эту страну, чтобы у их ребенка был "сильный паспорт". Кадры, разлетевшиеся по Telegram-каналам и СМИ, вызвали жуткий скандал. Парламентария хотят лишить партийных должностей и вывести из состава местного политсовета.

Все, что известно о скандальных родах жены Дорожкина и как эту ситуацию прокомментировали власти, – в материале amic.ru.

1

Что известно о родах жены депутата Дорожкина в Чили?

Жена депутата Тольяттинской гордумы Александра Дорожкина рассказала в своих соцсетях о том, что родила ребенка в Чили. Как утверждала 42-летняя Любовь, такое решение они приняли вместе с мужем. Со слов женщины, среди рассматриваемых вариантов были США и Канада, но супруги выбрали страну в Южной Америке ради "сильного" паспорта для их ребенка:
«Я летела, чтобы дать своему малышу самое лучшее будущее. Паспорт Чили. Это свобода путешествий в 161 страну мира без визы. Представляете, какие возможности?» – рассказала Любовь в своих соцсетях.
Также она похвасталась, что муж подарил ей перелет в Чили первым классом. Журналисты Telegram-канала Baza подсчитали, что такая услуга могла стоить до 1 млн рублей.
Российские СМИ и Telegram-каналы обратили внимание на историю родов жены российского депутата за пределами страны. Кадры из ее блога моментально разлетелись по Сети и вызвали широкий резонанс.
Журналисты также обратили внимание на то, что сам Дорожкин в соцсетях выражает патриотическую позицию. Например, летом 2025 года он поздравил жителей страны с Днем России, написав следующее: "Россия – это наша Родина, наш дом, наша сила и вдохновение".
В партии "Единая Россия" отреагировали на скандал и начали проверку. Тольяттинскому отделению порекомендовали вывести Александра Дорожкина из состава политсовета.
2

Как ситуацию прокомментировали в Госдуме?

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов жестко раскритиковал Дорожкина. Узнав об этой истории, он заявил, что России не нужны такие депутаты, а "показное роскошество" вызывает вопросы: откуда у народного избранника такие деньги и насколько честно они заработаны. 

«Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили – уж точно не с нами», – сказал Милонов.

Поведение жены Дорожкина он назвал "хабалистым", "тупым", "циничным" и "бессовестным" и пожелал, чтобы "жители нашей страны не видели таких жен депутатов никогда в жизни".

4

Как на критику отреагировали депутат и его жена?

Жена депутата извинилась за свой пост о поездке, который ранее опубликовала в соцсетях.
«Дорогие друзья, приношу извинения всем, кого мог задеть мой предыдущий пост! Я была счастлива вернуться домой с моим новорожденным ребенком. Мы в Тольятти и рады снова быть вместе с семьей!» – написала она на своей странице во "ВКонтакте".
Сам Дорожкин пока никак не комментировал ситуацию. Как пишет "Коммерсантъ", на звонки журналистов он не отвечает. 
5

Правда ли, что депутата Дорожкина лишат всех должностей и исключат из партии?

Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" организовало проверку в отношении депутата после публикаций его жены в соцсетях.

«Мы не ставим под сомнение принцип неприкосновенности частной жизни, но считаем, что демонстративное размещение в соцсетях информации, подобной той, что вызвала справедливый общественный резонанс, недопустимо», – цитирует реготделение партии "Коммерсантъ".

Местному отделению партии в Тольятти порекомендовали вывести Дорожкина из состава политсовета.

А депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале рассказал, что в самарском реготделении партии уже приняли решение убрать депутата со всех должностей.

«Жена депутата гордумы кичится роскошным перелетом в первом классе, ночной пижамой и обстоятельным вместе с мужем выбором иностранного паспорта для будущего ребенка (о российском речь не идет), когда вся страна работает на Победу, когда наши бойцы проявляют мужество и героизм на фронте, когда их близкие и родные ждут ребят домой… Такое поведение не просто недопустимо, оно отвратительно!» – написал парламентарий.

Депутат Дорожкин с женой / Фото: Readovka

Avatar Picture
гость

13:20:38 16-12-2025

А если немножко поискать в составе партийцев кто уже обеспечил отпрысков "сильными паспортами",интересно сколько таких окажется в их числе

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:53 16-12-2025

Местному отделению партии в Тольятти порекомендовали вывести Дорожкина из состава политсовета.///Кто порекомендовали, если не секрет конечно?))

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:36 16-12-2025

Гость (13:28:53 16-12-2025) Местному отделению партии в Тольятти порекомендовали вывести... Вместо того, чтобы партийным органам озаботиться вопросом безвиза в 161 страну для всех россиян, они порицают единоросса, который решил проблему хотя бы одного гражданина, пусть маленького)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:44 16-12-2025

Гость (13:28:53 16-12-2025) Местному отделению партии в Тольятти порекомендовали вывести... Отделение партии из Самары.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:40 16-12-2025

А что связанное с депутатами не связано со скандалами!?!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:00 16-12-2025

"Например, летом 2025 года он поздравил жителей страны с Днем России, написав следующее: "Россия – это наша Родина, наш дом, наша сила и вдохновение". ====== Двуличное нутро ЕР, это не скандал, а натур продукт.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:59 16-12-2025

У Губернаторов дети в США, у президентов в Голландии. А другим нельзя что л. Почему?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:24:52 16-12-2025

То есть, в вину депутату ставят не то, что он обеспечил ребенка чилийским гражданством, а то, что об этом узнали?

🤣

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:33 16-12-2025

Кхм... (14:24:52 16-12-2025) То есть, в вину депутату ставят не то, что он обеспечил ребе... так и есть. наверное остальные просто не хвалятся )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
владимир

14:58:37 16-12-2025

Я думаю, что у всех депутатов и их чад есть левые паспорта. Ну попался Саша, ну сам виноват, что женился на безмозглой курице. Теперь пускай берут метлы и идут мести, чтобы Россия была на чуть-чуть опрятней.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

23:24:47 16-12-2025

Мусор сам себя вынес.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:41 17-12-2025

Ни капли патриотизма. Зато какие возможности.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мари

18:19:40 28-12-2025

42 года, а такая дура! Все-таки, бабки ума не добавляют

  0 Нравится
Ответить
