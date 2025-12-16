Парламентария из Тольятти хотят лишить всех партийных должностей

Депутат Дорожкин с женой / Фото: Readovka

В Сети широко обсуждают резонансную историю о том, как жена тольяттинского депутата от "Единой России" родила сына в Чили. Речь идет о супруге депутата местной гордумы Александра Дорожкина. 42-летняя Любовь рассказала в своих соцсетях, что они вместе с мужем выбрали именно эту страну, чтобы у их ребенка был "сильный паспорт". Кадры, разлетевшиеся по Telegram-каналам и СМИ, вызвали жуткий скандал. Парламентария хотят лишить партийных должностей и вывести из состава местного политсовета.

1 Что известно о родах жены депутата Дорожкина в Чили? Жена депутата Тольяттинской гордумы Александра Дорожкина рассказала в своих соцсетях о том, что родила ребенка в Чили. Как утверждала 42-летняя Любовь, такое решение они приняли вместе с мужем. Со слов женщины, среди рассматриваемых вариантов были США и Канада, но супруги выбрали страну в Южной Америке ради "сильного" паспорта для их ребенка: «Я летела, чтобы дать своему малышу самое лучшее будущее. Паспорт Чили. Это свобода путешествий в 161 страну мира без визы. Представляете, какие возможности?» – рассказала Любовь в своих соцсетях. Также она похвасталась, что муж подарил ей перелет в Чили первым классом. Журналисты Telegram-канала Baza подсчитали, что такая услуга могла стоить до 1 млн рублей. Российские СМИ и Telegram-каналы обратили внимание на историю родов жены российского депутата за пределами страны. Кадры из ее блога моментально разлетелись по Сети и вызвали широкий резонанс. Журналисты также обратили внимание на то, что сам Дорожкин в соцсетях выражает патриотическую позицию. Например, летом 2025 года он поздравил жителей страны с Днем России, написав следующее: "Россия – это наша Родина, наш дом, наша сила и вдохновение". В партии "Единая Россия" отреагировали на скандал и начали проверку. Тольяттинскому отделению порекомендовали вывести Александра Дорожкина из состава политсовета.

2 Как ситуацию прокомментировали в Госдуме? «Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили – уж точно не с нами», – сказал Милонов. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов жестко раскритиковал Дорожкина. Узнав об этой истории, он заявил, что России не нужны такие депутаты, а "показное роскошество" вызывает вопросы: откуда у народного избранника такие деньги и насколько честно они заработаны. Поведение жены Дорожкина он назвал "хабалистым", "тупым", "циничным" и "бессовестным" и пожелал, чтобы "жители нашей страны не видели таких жен депутатов никогда в жизни".

4 Как на критику отреагировали депутат и его жена? Жена депутата извинилась за свой пост о поездке, который ранее опубликовала в соцсетях. «Дорогие друзья, приношу извинения всем, кого мог задеть мой предыдущий пост! Я была счастлива вернуться домой с моим новорожденным ребенком. Мы в Тольятти и рады снова быть вместе с семьей!» – написала она на своей странице во "ВКонтакте". Сам Дорожкин пока никак не комментировал ситуацию. Как пишет "Коммерсантъ" , на звонки журналистов он не отвечает.