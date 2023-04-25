Турчак предложил Путину ввести единый стандарт поддержки участников СВО

Это должно быть сделано независимо от вида войск, в которых служит боец, а также региона, где проживает он и его семья

25 апреля 2023, 15:05, ИА Амител

Владимир Путин и Андрей Турчак / Фото: kremlin.ru

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак представил президенту Владимиру Путину третий доклад рабочей группы с предложениями, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей. Об этом сообщает сайт ER.ru.

О равных условиях

В первую очередь, речь идёт о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. В частности, это касается их денежного довольствия. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на передовой. А контрактник – только на передовой.

"Один пример приведу. Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО, по определению, он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции. Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции", – сказал Андрей Турчак.

Владимир Путин поддержал инициативу.

"Так и надо сделать. Нужно обеспечить, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине. Вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства", – сказал президент.

Единый подход к оказанию поддержки нужно принять и для семей участников СВО, подчеркнул Андрей Турчак. Партия предлагает установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Ещё одно предложение касается исключения боевых и наградных при расчёте дохода для назначения выплат на детей.

Об ОМС и военной ипотеке

Также он предложил восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойцов – планового и по болезни.

"С Минздравом мы эту тему обсуждали, с Минобороны, с Главным военно-медицинским управлением. Понимание общее есть, но нужно окончательно это решение принять", – сказал Андрей Турчак.

Также необходимо снять ограничения по военной ипотеке. Сейчас рядовые и сержанты, отслужившие по контракту более трёх лет, имеют право стать участниками этой программы. При этом кредит за приобретённое жильё выплачивает государство.

"Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет", – обратился к президенту Андрей Турчак.

Кроме этого, рабочая группа по вопросам СВО предлагает законодательно расширить статус терробороны и добровольческих народных дружин. В ряде регионов, где введён жёлтый уровень реагирования, власти провели набор в эти отряды.

Оперативного решения требует и вопрос снижения требований по инициативному созданию вооружения, так как сегодня его разработка связана с большим количеством бюрократических процедур.

"Требуется тактико-техническое задание, множество согласований – от начальника управления до руководителя довольствующего органа, замминистра обороны. В результате многочисленные разработки, которые сегодня делаются нашими энтузиастами условно, в "гаражах", – эти разработки реально применяются в боевых условиях на передовой – остаются не у дел. Предлагаем упростить требования по инициативному созданию вооружений", – сказал Андрей Турчак.

Что уже сделали

Помимо этого, он доложил главе государства о законодательных итогах деятельности рабочей группы по вопросам СВО. В частности, Госдума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые сражались за Донбасс с 2014 года; закон, распространяющий действие кредитных каникул на родителей и усыновителей участника СВО вплоть до полного списания долгов в случае гибели бойца или получения тяжёлой инвалидности.

В первом чтении поддержали законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников СВО и введён запрет на арест их денежных счетов, закреплена специальная 10% квота в вузах для поступления Героев России, лиц, награждённых тремя орденами Мужества, а также детей участников СВО, приняты и другие меры поддержки.

А ещё Андрей Турчак предложил Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий.

"Спасибо и вам, и всем, кто принимает активное участие в работе парламентской группы по поддержке наших ребят и членов их семей", – заключил президент.