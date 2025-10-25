С 1 октября в Алтайском крае подняли зарплату для 150 тысяч бюджетников

25 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Рублевые пятитысячные купюры / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За последние годы ежегодный рост зарплат в Алтайском крае составил 10–15% и опередил уровень инфляции. Например, за последние пять лет фонды оплаты труда педагогических работников выросли в 1,8 раза в соответствии с указами президента России Владимира Путина. Об этом глава региона рассказал в своем канале в мессенджере Max.

"Работаем комплексно"

По словам Томенко, в регионе регулярно "по мере возможностей" повышают оплату труда сотрудникам бюджетной сферы. Так, с 1 октября 2025 года в Алтайском крае повысили зарплату 150 тысячам бюджетников, в том числе учителям, врачам, работникам соцзащиты, культуры и спорта. Индексация составила 7,6% – аналогично повышению на федеральном уровне, рассказывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

«В прошлый раз заметное повышение произошло в начале этого года – на 13,2% выросла зарплата для бюджетников, подпадающих под действие президентских указов. В целом же в этом году расходы консолидированного бюджета на выплату зарплат достигли 87 миллиардов рублей. Это на 17% больше по сравнению с 2024-м», – отметил глава региона.

Губернатор назвал произошедший рост зарплат "существенным". Однако он подчеркнул, что у властей "есть понимание, что и запросов, и потребностей у жителей края много": «Поэтому работаем комплексно и над ростом доходов людей, и над улучшением качества жизни в целом: и в городах, и в небольших населенных пунктах».

Виктор Томенко/ Фото: amic.ru

По словам Томенко, краевые власти планируют и дальше повышать зарплату бюджетникам. Например, "задача обеспечения уровня оплаты труда, целиком соответствующего сложности и важности труда педагога, еще не решена", пояснил губернатор.

«Последовательно улучшаем условия труда педагогов и за счет других льгот и мер поддержки. Они действуют, например, для молодых специалистов сельских школ. Лучшие педагоги края также регулярно получают премии и награды за свои успехи. Будем и дальше стремиться к увеличению фондов оплаты труда педагогов и продолжим заниматься реализацией проектов по запросам сообщества учителей, мнение которого мы очень ценим и уважаем», – подчеркнул он.

Будут ли дальше расти зарплаты?

Также министр экономического развития региона Евгений Дешевых в ходе заседания правительства Алтайского края, состоявшегося 14 октября, заявил, что в 2026 году прирост зарплаты составит не менее 7%. В целом за прогнозируемый трехлетний период зарплата в регионе должна увеличиться от 23,2 до 25,5%, а в реальном выражении – от 8,4 до 10,5%.

«Ежегодное повышение заработной платы, в том числе минимального размера оплаты труда, выполнение регионального соглашения в сфере социально-трудовых отношений, индексация заработной платы работников бюджетной сферы, сохранение достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников с указами президента позволят стимулировать рост заработной платы», – цитировала Дешевых пресс-служба правительства региона.

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Тогда же, 14 октября, был одобрен проект краевого бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Пресс-служба правительства пишет, что при формировании проекта бюджета предусмотрена индексация зарплаты для отдельных категорий работников, которые подпадают под действие указов президента РФ, на 7,6% с 1 января 2026 года, а также на 4% – для бюджетников, на которых не распространяется действие указов. Также в следующем году планируется сохранить все виды социальных выплат и с 1 января 2026 года проиндексировать их на 4%. Размеры отдельных выплат увеличат исходя из установленного прожиточного минимума на детей.

Напомним, что согласно новому проекту краевого бюджета на 2026 год и плановый период, объем его доходов составит 199,1 млрд рублей, а объем расходов – 213,1 млрд рублей. Безвозмездные поступления в 2026 году составят 65,9 млрд рублей. Проект закона о краевом бюджете внесут в АКЗС 16 октября 2025 года, затем его рассмотрят депутаты, сообщает пресс-служба правительства края.