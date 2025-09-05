НОВОСТИЭкономика

Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Глава государства подчеркнул, что это не популизм

05 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать "экономикой высоких зарплат". Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на Восточном экономическом форуме. 

По словам президента, развитие Арктики и Дальнего Востока должны вести к повышению благополучия населения, появлению высокооплачиваемых рабочих мест. 

«В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что за десять лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза, а показатель номинальной зарплаты превысил 100 тысяч рублей в месяц. При этом уровень безработицы в регионе сократился до 2,4%.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

14:17:25 05-09-2025

Уж сколько было заявлений, а шелеста купюр в карманах не заметно.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:18 05-09-2025

я 25 лет это слышу

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

14:48:01 05-09-2025

Тот момент, когда ищешь клоунский нос и не находишь

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:10 05-09-2025

Верим! На 146%

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пессимист

19:36:23 05-09-2025

Пустой трёп

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:18:22 05-09-2025

10 лет назад 1 комнатная стоила 1,5 млн руб, а сейчас 6 млн руб. т.е. рост в 4 раза при росте зарплат 2,4 раза. Вот и все что надо знать о росте зарплат

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:26 05-09-2025

с 2000 года это слушаю. Жизнь прошла уже. Понятно стало за это время: когда президент говорит о повышении зарплат, значит завтра станут выше цены и отчеты станут еще более изощренными. Ни разу еще по другому не было.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:18 05-09-2025

Старый лозунг, уже как баян, но мы верим. У меня вопрос, может ли силовик созидать?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:27:23 05-09-2025

Печатный денежный станок всегда охотно "пахал" в ударном темпе, благодаря чему россияне до т.н. "деноминации" чуть ли не все поголовно были уже "миллионерами". Суть же перманентной проблемы в стабильно хилой покупательной способности "прогрессирующей" зарплаты, хотя бы даже растущей как на дрожжах!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:57:27 05-09-2025

Пенсионерам уже добавляли, когда повышали пенсионный возраст со словами "чтобы могли путешествовать по миру"... До сих пор одного министра забыть не могу.

  5 Нравится
Ответить
