Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат
Глава государства подчеркнул, что это не популизм
05 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать "экономикой высоких зарплат". Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.
По словам президента, развитие Арктики и Дальнего Востока должны вести к повышению благополучия населения, появлению высокооплачиваемых рабочих мест.
«В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл», – сказал Путин.
Российский лидер отметил, что за десять лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза, а показатель номинальной зарплаты превысил 100 тысяч рублей в месяц. При этом уровень безработицы в регионе сократился до 2,4%.
14:17:25 05-09-2025
Уж сколько было заявлений, а шелеста купюр в карманах не заметно.
14:20:18 05-09-2025
я 25 лет это слышу
14:48:01 05-09-2025
Тот момент, когда ищешь клоунский нос и не находишь
15:00:10 05-09-2025
Верим! На 146%
19:36:23 05-09-2025
Пустой трёп
20:18:22 05-09-2025
10 лет назад 1 комнатная стоила 1,5 млн руб, а сейчас 6 млн руб. т.е. рост в 4 раза при росте зарплат 2,4 раза. Вот и все что надо знать о росте зарплат
21:19:26 05-09-2025
с 2000 года это слушаю. Жизнь прошла уже. Понятно стало за это время: когда президент говорит о повышении зарплат, значит завтра станут выше цены и отчеты станут еще более изощренными. Ни разу еще по другому не было.
21:32:18 05-09-2025
Старый лозунг, уже как баян, но мы верим. У меня вопрос, может ли силовик созидать?
22:27:23 05-09-2025
Печатный денежный станок всегда охотно "пахал" в ударном темпе, благодаря чему россияне до т.н. "деноминации" чуть ли не все поголовно были уже "миллионерами". Суть же перманентной проблемы в стабильно хилой покупательной способности "прогрессирующей" зарплаты, хотя бы даже растущей как на дрожжах!
23:57:27 05-09-2025
Пенсионерам уже добавляли, когда повышали пенсионный возраст со словами "чтобы могли путешествовать по миру"... До сих пор одного министра забыть не могу.