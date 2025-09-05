Глава государства подчеркнул, что это не популизм

05 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать "экономикой высоких зарплат". Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

По словам президента, развитие Арктики и Дальнего Востока должны вести к повышению благополучия населения, появлению высокооплачиваемых рабочих мест.

«В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что за десять лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза, а показатель номинальной зарплаты превысил 100 тысяч рублей в месяц. При этом уровень безработицы в регионе сократился до 2,4%.