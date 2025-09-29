В Алтайском крае повысят зарплаты бюджетникам. Кому ждать прибавки с 1 октября 2025 года
Повышение уже заложено в региональном бюджете, подчеркнул губернатор Виктор Томенко
29 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
Бумажные банкноты / Фото: amic.ru
С 1 октября у части жителей Алтайского края вырастет зарплата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Он рассказал, что индексация коснется сотрудников бюджетной сферы.
О том, у кого именно и на сколько вырастет зарплата с 1 октября 2025 года, – в материале amic.ru.
У кого вырастут зарплаты в Алтайском крае с 1 октября 2025 года?
Всего повышение зарплат с 1 октября коснется более чем 150 тысяч жителей Алтайского края, подчеркнул Виктор Томенко. Он отметил, что в это количество входят представители всех основных бюджетных сфер.
«Это в том числе учителя, врачи, работники соцзащиты, культуры, спорта – незаменимые для жизни каждого профессионалы своего дела. Год за годом мы улучшаем условия их труда», – написал Томенко. Это решение во многом дополняет индексацию, которая пройдет 1 октября для федеральных бюджетников по всей стране.
На сколько будут повышены зарплаты бюджетников в Алтайском крае с 1 октября?
Уровень индексации также будет аналогичным тому, что приняли на федеральном уровне. Зарплаты бюджетников вырастут на 7,6%.
Когда и на сколько бюджетникам в Алтайском крае поднимали зарплаты до этого?
Как пояснил Томенко, с 1 января в регионе провели индексацию для подпадающих под действие президентских майских указов. Тогда их зарплаты увеличили на 13,2%. Краевые власти регулярно повышают доходы работников бюджетной сферы, подчеркнул губернатор.
«Рост существенный. При этом есть понимание, что и запросов, и потребностей у жителей края много. Поэтому работаем комплексно и над ростом доходов людей, и над улучшением качества жизни в целом: и в городах, и в небольших населенных пунктах», – написал Томенко.
12:51:02 29-09-2025
Виктор Петрович, не все администрации района выполнили ваш указ об индексации ЗП муниципальных служащих с 1 января 2025, некоторые районы индексацию сделали с мая, июля, а некоторые вообще не сделали.
13:26:20 29-09-2025
А как же следующая рассылка Министерства по бюджетным учреждениям, Кто обманывает? заложено не заложено повысят оклады, а это 300-400 рублей!
Уважаемые коллеги!
С 01.10.2025 планируется увеличение заработной платы работников учреждений на 7,6% вместо 4,5% запланированных ранее. Будут повышены оклады.
14:38:05 29-09-2025
ну если оклад официальный 3600, то это крохи ваше повышение
08:57:06 30-09-2025
Чем больше зарплата, тем больше инфляция. Тем меньше возможностей купить хотя- бы костыль нашей экономике.
09:39:07 30-09-2025
Гость (08:57:06 30-09-2025) Чем больше зарплата, тем больше инфляция. Тем меньше возможн... снижать ЗП?
10:37:29 30-09-2025
Musik (09:39:07 30-09-2025) снижать ЗП?... При чем здесь повышение или понижение зарплаты? Покупная способность падает в любом случае. Это следствие. Копайте причину.
12:45:13 15-10-2025
Да, повысили зарплату учителям с января и сразу же убрали стимулирующие.
21:31:41 23-10-2025
Ставка-13591р