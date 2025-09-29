Повышение уже заложено в региональном бюджете, подчеркнул губернатор Виктор Томенко

29 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Бумажные банкноты / Фото: amic.ru

С 1 октября у части жителей Алтайского края вырастет зарплата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Он рассказал, что индексация коснется сотрудников бюджетной сферы.

О том, у кого именно и на сколько вырастет зарплата с 1 октября 2025 года, – в материале amic.ru.

1 У кого вырастут зарплаты в Алтайском крае с 1 октября 2025 года? Всего повышение зарплат с 1 октября коснется более чем 150 тысяч жителей Алтайского края, подчеркнул Виктор Томенко . Он отметил, что в это количество входят представители всех основных бюджетных сфер. «Это в том числе учителя, врачи, работники соцзащиты, культуры, спорта – незаменимые для жизни каждого профессионалы своего дела. Год за годом мы улучшаем условия их труда», – написал Томенко. Это решение во многом дополняет индексацию, Это решение во многом дополняет индексацию, которая пройдет 1 октября для федеральных бюджетников по всей стране

2 На сколько будут повышены зарплаты бюджетников в Алтайском крае с 1 октября? Уровень индексации также будет аналогичным тому, что приняли на федеральном уровне. Зарплаты бюджетников вырастут на 7,6%.