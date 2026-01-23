Работодатели смогут отслеживать настроение сотрудников по печатанию текста

Новые технологии способны определить уровень стресса по взаимодействию с клавиатурой

23 января 2026, 22:00, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Отечественные организации активно используют цифровые технологии в сфере управления человеческими ресурсами и для поддержания благополучия персонала. Эти инструменты способны выявлять признаки переутомления и повышенного стресса у сотрудников, опираясь на непрямые данные.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на мнение специалистов, системы отслеживают изменения в стиле и скорости набора текста, анализируют эмоциональную окраску рабочих писем и общую активность в корпоративных чатах.

Подобные средства, как утверждают эксперты, позволяют заблаговременно предупредить о возможности усталости или выгорания и оказать своевременную помощь работнику. В современном управлении персоналом наблюдается тенденция перехода от реагирования на возникшие проблемы к их превентивному предотвращению.