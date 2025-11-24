Юрист рассказала, какие последствия грозят работодателю за сорванный отпуск сотрудника

Пострадавшие работники могут взыскать моральный вред и дополнительные дни отдыха

Работодатель, незаконно сорвавший отпуск сотрудника, рискует столкнуться с серьезными финансовыми последствиями – штрафом до 50 тысяч рублей и дополнительными исками от работника, пишет РИА Новости.

Как пояснила юрист Евгения Сабитова, нарушением считается не только несвоевременное предоставление отпуска по графику, но и незаконный отзыв из отпуска или принуждение к работе в этот период.

«В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства, в том числе порядка предоставления отпуска, может быть штраф: для должностных лиц – 1-5 тысяч рублей, для ИП – 1-5 тысяч рублей, для юридического лица – 30-50 тысяч рублей», – отметила юрист.

При повторном нарушении размер штрафов увеличивается.

Пострадавший работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд для взыскания компенсации морального вреда, заработка за дни работы во время отпуска или дополнительных дней отдыха.

При этом, как подчеркивает Сабитова, отзыв сотрудника из отпуска возможен только с его письменного согласия. Полный запрет на отзыв действует для несовершеннолетних работников, беременных женщин и сотрудников, занятых на вредных производствах.

Для законного оформления выхода из отпуска работодателю необходимо получить письменное согласие сотрудника, издать соответствующий приказ и скорректировать график отпусков.

