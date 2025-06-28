Отставаний нет. В мэрии Барнаула показали, как идет ремонт теплосети на проспекте Ленина

На пересечении с Молодежной проезд ограничили до 30 июня

28 июня 2025, 18:15, ИА Амител

Модернизация теплосети на проспекте Ленина / Фото: barnaul.org

Работы по модернизации участка теплосети на проспекте Ленина, 60, в Барнауле идут по плану, сообщили в мэрии.

"На сегодня демонтированы трубы и лотки. Установлена нижняя часть лотков, ведется монтаж трубопроводов. Отставаний от графика нет", — говорится в сообщении.

С 16 июня здесь перекрыли проезд по всей ширине улицы Молодежной в районе пересечения с пешеходной аллеей на Ленина.

Также накануне ограничили движение транспорта по нечетной стороне Ленина на перекрестке с Молодежной.

Движение на обоих участках планируют возобновить 30 июня до 10:00.