Рак больше не приговор: как помог алтайским онкологам и пациентам федеральный проект

За последние пять лет онкослужба совершила значимый рывок

12 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями поделил работы онкослужбы Алтайского края на до и после: такого внимания и финансовой поддержки со стороны государства онкологи не знали никогда прежде. Проект длился пять лет и завершился в конце 2024 года. Какие задачи решали алтайские врачи и что будет дальше – специально для amic.ru рассказал главный внештатный онколог Минздрава Алтайского края Игорь Вихлянов.

Качественный рывок

Эффективность реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019–2024 годы" оценивалась по четырем показателям: доля злокачественных новообразований, выявленных на первой и второй стадиях; число пациентов, проживших с момента постановки диагноза пять лет и более; одногодичная летальность и диспансерный учет. Все эти показатели в Алтайском крае перевыполнены – в среднем на 3%.

В рамках федерального проекта открывались центры амбулаторной онкологической помощи в отдаленных районах и городах с высокой плотностью населения. Помимо четырех запланированных ЦАОП – в Камне-на-Оби, Алейске, Заринске и Славгороде – амбулаторные подразделения сегодня работают на базе Диагностического центра Алтайского края, поликлиники № 14 и больницы скорой медицинской помощи № 2 города Барнаула. Такой формат нужен, чтобы сделать помощь онкологическим пациентам доступнее. Здесь проводят первичную диагностику, лекарственную терапию, оценивают эффективность лечения и ведут контроль за развитием болезни.

"Это нужно, чтобы обнаруживать болезнь и проводить лечение как можно раньше, достигая наилучших результатов. Проект дал мощный толчок развитию алтайской онкослужбы – за последнюю пятилетку мы совершили серьезный качественный рывок", – отметил Игорь Вихлянов.

Беспрецедентные результаты

Три онкодиспансера Алтайского края (в Барнауле, Бийске и Рубцовске) прошли масштабную модернизацию. С 2019 года в них было поставлено 286 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 3,7 млрд рублей. В том числе высокомощные диагностические комплексы, современные линейные ускорители, аппараты брахитерапии, новейшая система планирования лучевой терапии.

"Благодаря федеральному проекту мы переоснастили радиотерапевтическую службу региона высокоэффективными ускорителями последнего поколения для проведения 3D-конформной лучевой терапии. Например, один только аппарат, установленный в краевом онкодиспансере, способен выполнять практически совокупную нагрузку двух машин предыдущего поколения. С помощью него сегодня лечат до 120 пациентов в день, "старые" же аппараты вместе обслуживают около 140 пациентов – увеличение потока в два раза! Благодаря этому удалось охватить пул радиологических пациентов не только Алтайского края, но и Республики Алтай", – поясняет главный онколог.

А Бийск после обновления оборудования стал алтайской столицей стереотаксиса. Это разновидность лучевой терапии, когда за один сеанс к опухоли высокоточно подводится огромная доза излучения, здоровые же клетки при этом сохраняются. Методика приводит к гибели опухолевой ткани примерно в 95% случаев.

В десять раз выросло финансирование лекарственной противоопухолевой терапии. Сегодня при лечении онкопациентов Алтайского края используют все противоопухолевые препараты, зарегистрированные в России. Только в алтайском онкодиспансере в 2024 году пациенты получили лечение на 2,3 млрд рублей. А в 2018-м эта цифра составляла всего 221 млн рублей.

Изменилась и онкохирургия – все операционные были оснащены видеоэндоскопическими комплексами. Если в 2019 году хирургические манипуляции через небольшие проколы были единичными, то сейчас доля таких операций в краевом онкодиспансере составляет около 40%.

"Пять лет назад стандартной техникой считались большие полостные разрезы, после которых оставались грубые рубцы, а реабилитация пациентов длилась до нескольких месяцев. И вот уже наши урологи первыми в регионе эндоскопически удаляют почку через задний доступ, то есть делают проколы для инструментов со спины. Подобные операции даже в целом в России выполняются крайне редко", – рассказал Игорь Вихлянов.

На карандаше у онкологов

Вместе с региональным Минздравом провели огромную работу с медорганизациями первичного звена. Специалисты побывали в каждом районе края, дали рекомендации по исправлению недостатков, провели обучение специалистов.

"Мы дошли до каждого смотрового кабинета и ФАПа, посмотрели, как на местах проводят и расшифровывают маммографии, флюорографии, рентгеновские снимки, как осуществляется забор биоматериала, как проводят анализ кала на скрытую кровь. Эта методическая работа не видна простым жителям, но крайне важна", – отмечает эксперт.В 2024 году в Алтайском крае появилась служба сопровождения пациентов. В каждой медорганизации первичного звена назначены кураторы, которые отслеживают все случаи с подозрением на онкологическое заболевание и фиксируют этапы маршрутизации пациента. Специалисты видят все нарушения сроков диагностики или оказания специализированной помощи.

"Основной критерий оценки работы службы – время дохода пациента от первичной медицинской организации до поликлиники краевого онкоцентра. В конце 2023 года это составляло 33 дня, на конец 2024 года – 11 дней. В начале работы службы индикативная карта буквально полыхала красным цветом, сейчас же на ней редкие желтые пятна. Основной цвет – зеленый, это значит, что пациенты попадают к онкологам менее чем за 14 дней, определенные приказом Минздрава Алтайского края", – пояснил Вихлянов.

С 2025 года онкологи будут контролировать онкологические скрининги, которые проводят организации общей лечебной сети. Скринингов семь: по раку молочной железы, легкого, шейки матки, предстательной железы, толстого кишечника и прямой кишки, онкоскрининг пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также – кожи.

Руководитель алтайской онкослужбы отмечает: благодаря четкой стратегии и грамотно продуманной тактике онкозаболевания в регионе становятся все более управляемым процессом, рак больше не звучит как приговор.

В январе 2025-го в Алтайском крае на диспансерном онкологическом учете состояло свыше 81 тысячи пациентов – те, кто находится в ремиссии. Для сравнения: в начале 2024 года было около 77 тысяч.

Но на этом борьба за жизни пациентов не заканчивается.

"Завершился лишь первый этап федерального проекта, будет продолжение. Это шесть лет с 2025 по 2030 год. И к прежним контрольным точкам добавляется еще один показатель: доля так называемых наружных локализаций злокачественных новообразований, выявленных на первой стадии. Этот индикатор будет контролироваться федеральным Минздравом ежемесячно", – отмечает Вихлянов.

К наружным локализациям относится, например, рак молочной железы – самый распространенный вид онкозаболеваний у женщин и основная причина смертности. Недалеко от него "ушел" и рак шейки матки. А у мужчин топ заболеваемости и высокую смертность дает рак предстательной железы. В ранней диагностике этих патологий врачи видят ключевой резерв для снижения смертности.

Ядерной медицины хватит всем

Главным в новом этапе федеральной программы станет развитие ядерной медицины – радиологической отрасли. Об этом на заседании правительства в конце прошлого года объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Для Алтайского края закупят высокоскоростные, высокоспецифические машины. С их помощью будут проводить радиоизотопные исследования не только для онкопациентов, но и для всех краевых больных кардиологического, неврологического и эндокринологического профиля.

"У наших коллег нет специально оборудованных помещений под размещение подобной аппаратуры. С другой стороны, у онкологов есть серьезные наработки по диагностике функций сердца, неврологических и эндокринологических нарушений, ведь большинство наших пациентов имеют сопутствующие патологии этих профилей, и нам приходится корректировать стратегию лечения с учетом этих заболеваний. Таким образом, алтайский онкодиспансер возьмет на себя эту нагрузку, и это будет могучим подспорьем коллегам в подборе правильного лечения для их пациентов", – отмечает главный онколог.Переоснащение пройдет в два этапа: в следующем году однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, который сейчас работает в краевом онкодиспансере, заменят на новую машину, а в 2029-м приобретут еще один аппарат последнего поколения.

Онкологи готовятся к росту количества пациентов на диагностику. А поэтому уже сейчас два сотрудника онкоцентра обучаются в НМИЦ им. В.А. Алмазова. Подспорьем станет и искусственный интеллект, который автоматизирует процесс диагностики.

На большом потоке

Вторая важная задача, которую поставили федеральные власти, – обязательно проводить пациентам молекулярно-генетические и иммуногистохимические (ИГХ) исследования перед назначением противоопухолевой лекарственной терапии.

"Алтайская онкослужба не просто готова, мы уже активно делаем это. Наши генетики и патологи на большом потоке осуществляют все исследования, которые прописаны в клинических рекомендациях и без которых невозможно проведение высокоточной таргетной и иммунной терапии. Доля морфологической верификации злокачественных опухолей на конец 2024 года в краевом диспансере составила 96%", – рассказал Игорь Вихлянов.Патологоанатомическое отделение алтайского онкоцентра – авторитетный центр для клиник всего Сибирского федерального округа.

"К нам обратилась пациентка из Новосибирска, где ей поставили диагноз "злокачественная опухоль печени". После изучения стеклопрепаратов нашими патологами и консультации со специалистами федерального центра диагноз был изменен на доброкачественную опухоль. И это при том, что такого типа новообразования печени встречаются одно на миллион. Вы представить себе не можете, как радовалась пациентка и мы, врачи. Ошибка в диагнозе, когда "зло" вдруг оказывается "добром" – это огромная редкость", – отмечает врач.

Но и сами алтайские диагносты могут обратиться за помощью к коллегам федеральных онкологических центров. Для этого по федеральной программе в молекулярно-генетической лаборатории и патологоанатомическом отделении краевого онкодиспансера установлены специальные сканеры, которые способны создавать высокоточные электронные изображения стеклопрепаратов и передавать их на любые расстояния.

Кроме этого, сейчас краевой онкоцентр занимается проектированием помещения для размещения секвенатора для проведения полногеномной диагностики опухоли. Так, онкологи смогут еще лучше понимать генетические поломки, "зашитые" в опухоли и, соответственно, как их лечить.