Рак больше не приговор: как помог алтайским онкологам и пациентам федеральный проект
За последние пять лет онкослужба совершила значимый рывок
12 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями поделил работы онкослужбы Алтайского края на до и после: такого внимания и финансовой поддержки со стороны государства онкологи не знали никогда прежде. Проект длился пять лет и завершился в конце 2024 года. Какие задачи решали алтайские врачи и что будет дальше – специально для amic.ru рассказал главный внештатный онколог Минздрава Алтайского края Игорь Вихлянов.
Качественный рывок
Эффективность реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019–2024 годы" оценивалась по четырем показателям: доля злокачественных новообразований, выявленных на первой и второй стадиях; число пациентов, проживших с момента постановки диагноза пять лет и более; одногодичная летальность и диспансерный учет. Все эти показатели в Алтайском крае перевыполнены – в среднем на 3%.
В рамках федерального проекта открывались центры амбулаторной онкологической помощи в отдаленных районах и городах с высокой плотностью населения. Помимо четырех запланированных ЦАОП – в Камне-на-Оби, Алейске, Заринске и Славгороде – амбулаторные подразделения сегодня работают на базе Диагностического центра Алтайского края, поликлиники № 14 и больницы скорой медицинской помощи № 2 города Барнаула. Такой формат нужен, чтобы сделать помощь онкологическим пациентам доступнее. Здесь проводят первичную диагностику, лекарственную терапию, оценивают эффективность лечения и ведут контроль за развитием болезни.
"Это нужно, чтобы обнаруживать болезнь и проводить лечение как можно раньше, достигая наилучших результатов. Проект дал мощный толчок развитию алтайской онкослужбы – за последнюю пятилетку мы совершили серьезный качественный рывок", – отметил Игорь Вихлянов.
Беспрецедентные результаты
Три онкодиспансера Алтайского края (в Барнауле, Бийске и Рубцовске) прошли масштабную модернизацию. С 2019 года в них было поставлено 286 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 3,7 млрд рублей. В том числе высокомощные диагностические комплексы, современные линейные ускорители, аппараты брахитерапии, новейшая система планирования лучевой терапии.
"Благодаря федеральному проекту мы переоснастили радиотерапевтическую службу региона высокоэффективными ускорителями последнего поколения для проведения 3D-конформной лучевой терапии. Например, один только аппарат, установленный в краевом онкодиспансере, способен выполнять практически совокупную нагрузку двух машин предыдущего поколения. С помощью него сегодня лечат до 120 пациентов в день, "старые" же аппараты вместе обслуживают около 140 пациентов – увеличение потока в два раза! Благодаря этому удалось охватить пул радиологических пациентов не только Алтайского края, но и Республики Алтай", – поясняет главный онколог.
А Бийск после обновления оборудования стал алтайской столицей стереотаксиса. Это разновидность лучевой терапии, когда за один сеанс к опухоли высокоточно подводится огромная доза излучения, здоровые же клетки при этом сохраняются. Методика приводит к гибели опухолевой ткани примерно в 95% случаев.
В десять раз выросло финансирование лекарственной противоопухолевой терапии. Сегодня при лечении онкопациентов Алтайского края используют все противоопухолевые препараты, зарегистрированные в России. Только в алтайском онкодиспансере в 2024 году пациенты получили лечение на 2,3 млрд рублей. А в 2018-м эта цифра составляла всего 221 млн рублей.
Изменилась и онкохирургия – все операционные были оснащены видеоэндоскопическими комплексами. Если в 2019 году хирургические манипуляции через небольшие проколы были единичными, то сейчас доля таких операций в краевом онкодиспансере составляет около 40%.
"Пять лет назад стандартной техникой считались большие полостные разрезы, после которых оставались грубые рубцы, а реабилитация пациентов длилась до нескольких месяцев. И вот уже наши урологи первыми в регионе эндоскопически удаляют почку через задний доступ, то есть делают проколы для инструментов со спины. Подобные операции даже в целом в России выполняются крайне редко", – рассказал Игорь Вихлянов.
На карандаше у онкологов
Вместе с региональным Минздравом провели огромную работу с медорганизациями первичного звена. Специалисты побывали в каждом районе края, дали рекомендации по исправлению недостатков, провели обучение специалистов.
"Мы дошли до каждого смотрового кабинета и ФАПа, посмотрели, как на местах проводят и расшифровывают маммографии, флюорографии, рентгеновские снимки, как осуществляется забор биоматериала, как проводят анализ кала на скрытую кровь. Эта методическая работа не видна простым жителям, но крайне важна", – отмечает эксперт.В 2024 году в Алтайском крае появилась служба сопровождения пациентов. В каждой медорганизации первичного звена назначены кураторы, которые отслеживают все случаи с подозрением на онкологическое заболевание и фиксируют этапы маршрутизации пациента. Специалисты видят все нарушения сроков диагностики или оказания специализированной помощи.
"Основной критерий оценки работы службы – время дохода пациента от первичной медицинской организации до поликлиники краевого онкоцентра. В конце 2023 года это составляло 33 дня, на конец 2024 года – 11 дней. В начале работы службы индикативная карта буквально полыхала красным цветом, сейчас же на ней редкие желтые пятна. Основной цвет – зеленый, это значит, что пациенты попадают к онкологам менее чем за 14 дней, определенные приказом Минздрава Алтайского края", – пояснил Вихлянов.
С 2025 года онкологи будут контролировать онкологические скрининги, которые проводят организации общей лечебной сети. Скринингов семь: по раку молочной железы, легкого, шейки матки, предстательной железы, толстого кишечника и прямой кишки, онкоскрининг пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также – кожи.
Руководитель алтайской онкослужбы отмечает: благодаря четкой стратегии и грамотно продуманной тактике онкозаболевания в регионе становятся все более управляемым процессом, рак больше не звучит как приговор.
В январе 2025-го в Алтайском крае на диспансерном онкологическом учете состояло свыше 81 тысячи пациентов – те, кто находится в ремиссии. Для сравнения: в начале 2024 года было около 77 тысяч.
Но на этом борьба за жизни пациентов не заканчивается.
"Завершился лишь первый этап федерального проекта, будет продолжение. Это шесть лет с 2025 по 2030 год. И к прежним контрольным точкам добавляется еще один показатель: доля так называемых наружных локализаций злокачественных новообразований, выявленных на первой стадии. Этот индикатор будет контролироваться федеральным Минздравом ежемесячно", – отмечает Вихлянов.
К наружным локализациям относится, например, рак молочной железы – самый распространенный вид онкозаболеваний у женщин и основная причина смертности. Недалеко от него "ушел" и рак шейки матки. А у мужчин топ заболеваемости и высокую смертность дает рак предстательной железы. В ранней диагностике этих патологий врачи видят ключевой резерв для снижения смертности.
Ядерной медицины хватит всем
Главным в новом этапе федеральной программы станет развитие ядерной медицины – радиологической отрасли. Об этом на заседании правительства в конце прошлого года объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Для Алтайского края закупят высокоскоростные, высокоспецифические машины. С их помощью будут проводить радиоизотопные исследования не только для онкопациентов, но и для всех краевых больных кардиологического, неврологического и эндокринологического профиля.
"У наших коллег нет специально оборудованных помещений под размещение подобной аппаратуры. С другой стороны, у онкологов есть серьезные наработки по диагностике функций сердца, неврологических и эндокринологических нарушений, ведь большинство наших пациентов имеют сопутствующие патологии этих профилей, и нам приходится корректировать стратегию лечения с учетом этих заболеваний. Таким образом, алтайский онкодиспансер возьмет на себя эту нагрузку, и это будет могучим подспорьем коллегам в подборе правильного лечения для их пациентов", – отмечает главный онколог.Переоснащение пройдет в два этапа: в следующем году однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, который сейчас работает в краевом онкодиспансере, заменят на новую машину, а в 2029-м приобретут еще один аппарат последнего поколения.
Онкологи готовятся к росту количества пациентов на диагностику. А поэтому уже сейчас два сотрудника онкоцентра обучаются в НМИЦ им. В.А. Алмазова. Подспорьем станет и искусственный интеллект, который автоматизирует процесс диагностики.
На большом потоке
Вторая важная задача, которую поставили федеральные власти, – обязательно проводить пациентам молекулярно-генетические и иммуногистохимические (ИГХ) исследования перед назначением противоопухолевой лекарственной терапии.
"Алтайская онкослужба не просто готова, мы уже активно делаем это. Наши генетики и патологи на большом потоке осуществляют все исследования, которые прописаны в клинических рекомендациях и без которых невозможно проведение высокоточной таргетной и иммунной терапии. Доля морфологической верификации злокачественных опухолей на конец 2024 года в краевом диспансере составила 96%", – рассказал Игорь Вихлянов.Патологоанатомическое отделение алтайского онкоцентра – авторитетный центр для клиник всего Сибирского федерального округа.
"К нам обратилась пациентка из Новосибирска, где ей поставили диагноз "злокачественная опухоль печени". После изучения стеклопрепаратов нашими патологами и консультации со специалистами федерального центра диагноз был изменен на доброкачественную опухоль. И это при том, что такого типа новообразования печени встречаются одно на миллион. Вы представить себе не можете, как радовалась пациентка и мы, врачи. Ошибка в диагнозе, когда "зло" вдруг оказывается "добром" – это огромная редкость", – отмечает врач.
Но и сами алтайские диагносты могут обратиться за помощью к коллегам федеральных онкологических центров. Для этого по федеральной программе в молекулярно-генетической лаборатории и патологоанатомическом отделении краевого онкодиспансера установлены специальные сканеры, которые способны создавать высокоточные электронные изображения стеклопрепаратов и передавать их на любые расстояния.
Кроме этого, сейчас краевой онкоцентр занимается проектированием помещения для размещения секвенатора для проведения полногеномной диагностики опухоли. Так, онкологи смогут еще лучше понимать генетические поломки, "зашитые" в опухоли и, соответственно, как их лечить.
08:21:56 12-02-2025
Огромное спасибо всем врачам и мед.сестрам Алтайского краевого онкологического диспансера!
09:19:13 12-02-2025
Всё позитивно , если не вдаваться в подробности.
В нашей поликлинике онколога нет уже несколько лет, что они инспектировали не понятно. После биопсии в поликлинике даже перевязку сделать не кому.
3% это не рывок, а значение близкое к статистической погрешности
10:40:22 12-02-2025
Как?
Да никак.
10:53:16 12-02-2025
Товарищу больше года не могли диагностировать АЛК-отрицательную крупноклеточную т-клеточную лимфому. Все лечили бронхит мощными антибиотиками да гормонами. Пока в средостении не выросла опухоль размером с пивную банку. А потом оказалось что такое не лечится даже самыми современными таргетными препаратами, которые родственники за многие миллионы покупали зарубежом. Похоронили.
Надеюсь, других будут спасать.
11:19:02 12-02-2025
вложили ярды, а получили 3 % и то из пальца высосаны
22:44:04 12-02-2025
Гость (11:19:02 12-02-2025) вложили ярды, а получили 3 % и то из пальца высосаны... 3% превышения плана, как я поняла, а какой план неизвестно.
12:23:21 12-02-2025
Кто бы засомневался.
13:25:39 12-02-2025
Если говорить о самом лечении, то соглашусь. По сравнению с тем, что было еще лет 5-7 назад прогресс виден (на личном опыте и опыте своих родных). Но вот касаемо своевременной диагностики и, особенно, т.н. "маршрутизации пациентов" - тихий ужас. С момента обнаружения до момента постановки точного диагноза и начала лечения зачастую проходят месяцы и бывает что лечить уже уже поздно или некого.
14:02:26 12-02-2025
Гость (13:25:39 12-02-2025) Если говорить о самом лечении, то соглашусь. По сравнению с ... три процента перевыполнение от плановых показателей. То есть были поставлены цифры, которых нужно достичь, они явно больше по сравнению с данными, которые были на начало проекта, да плюс перевыполнение. Надо было считать от начала программы результат
22:44:58 12-02-2025
Гость (13:25:39 12-02-2025) Если говорить о самом лечении, то соглашусь. По сравнению с ... Соглашусь