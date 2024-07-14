Раскрыта личность стрелка, пытавшегося убить Трампа на митинге
Стрелок находился на крыше промышленного предприятия
14 июля 2024, 11:30, ИА Амител
Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.
"Стрелок, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа, был опознан", – рассказали источники издания.
Как отмечают присутствовавшие на митинге, они указывали полицейским на парня с винтовкой на крыше до того, как началась стрельба. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Напомним, Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. В сторону сцены выстрелили несколько раз, экс-президенту повезло – он получил ранение в ухо.
Стрелок находился на крыше промышленного предприятия в примерно в 100 метрах от сцены. Секретная служба США ликвидировала молодого человека.
При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Трамп выступил с заявлением после стрельбы на митинге и выразил соболезнования семье погибшего зрителя.
12:13:43 14-07-2024
ставки поышаются, правила отменяются.
12:23:29 14-07-2024
Трамп прям заговоренный какой-то. еще бы сантиметр и голова в осколки
12:29:05 14-07-2024
Фома Матвеевич Круксенко наверное...
13:40:32 14-07-2024
Трампу это на руку будет
14:28:20 14-07-2024
Смущает разве что тот факт, что зрители указали на стрелка, а спецслужбы не удосужились сразу защитить Трампа. либо так плохо скоординированы спецслужбы, а по сути, дать команду в защиту - секунду по связи, либо запланировано было и стрелок изначально не должен был даже попасть, просто вблизи попасть, тем не менее попал в ухо.
14:57:15 14-07-2024
Гость (14:28:20 14-07-2024) Смущает разве что тот факт, что зрители указали на стрелка, ... еще смущает факт что не указали на ликвидированных и пострадавших. очень в духе американского шоу.
15:01:53 14-07-2024
Гость (14:28:20 14-07-2024) Смущает разве что тот факт, что зрители указали на стрелка, ... Так он же щас не президент, какие там спец службы? Наверно своя охрана. Думаю был бы президентом этого бы не допустили, как раз бы спец службы в заранее просчитали где может быть стрелок и свои бы снайпера наблюдали.
16:39:55 14-07-2024
Гость (15:01:53 14-07-2024) Так он же щас не президент, какие там спец службы? Наверно с... Ну, пошла писать губерния свои домыслы
14:45:12 14-07-2024
О том как дерьмократы власть отдавать не хотят!🤣
14:55:53 14-07-2024
Там не Зеленский стрелял? Ему Трамп как серпом по яйцам.
а если без шуток, то это бардак и нужно наводить порядок им сначала в своей стране и ине и лезть везде где только можно.
19:02:07 14-07-2024
Дмитрий (14:55:53 14-07-2024) Там не Зеленский стрелял? Ему Трамп как серпом по яйцам.... стрелок кстати поддерживал Уркаину - на его Инстаграме это видно
15:47:10 14-07-2024
Какой бардак везде.
16:10:12 14-07-2024
Повезло ему, что мозгов у него в голове нет - убили бы нафиг!!!
16:13:51 14-07-2024
Очень похоже на постановочное действо с этой стрельбой. Хотели бы убить_ убили бы Трампа. Не тут , так в другом месте. А здесь тут же следы замели, уничтожив стрелка. А допросить его? А выявить заказчика? Мне лично оба кандидата одинаково.... Но если бы покушение организовывала верхушка дем. партии. то , как у мадам Клинтон с ее врагами, всё было бы быстро, чисто и успешно завершено.
19:03:13 14-07-2024
дина (16:13:51 14-07-2024) Очень похоже на постановочное действо с этой стрельбой. Хот... т.е. вы предлагает ждать, пока стрелок все патроны расстреляет по толпе? А если у него 10 обойм было?
08:49:53 15-07-2024
дина (16:13:51 14-07-2024) Очень похоже на постановочное действо с этой стрельбой. Хот... Какие могут быть заказчики у очередного нарка? У него, говорят, в инсте всё есть.
20:56:27 14-07-2024
Психически неуравновешенный одиночка.