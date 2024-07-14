Раскрыта личность стрелка, пытавшегося убить Трампа на митинге

Стрелок находился на крыше промышленного предприятия

14 июля 2024, 11:30, ИА Амител

Стрельба на митинге Дональда Трампа / Фото: кадр из видео

Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

"Стрелок, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа, был опознан", – рассказали источники издания.

Как отмечают присутствовавшие на митинге, они указывали полицейским на парня с винтовкой на крыше до того, как началась стрельба. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Напомним, Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. В сторону сцены выстрелили несколько раз, экс-президенту повезло – он получил ранение в ухо.

Стрелок находился на крыше промышленного предприятия в примерно в 100 метрах от сцены. Секретная служба США ликвидировала молодого человека.

При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Трамп выступил с заявлением после стрельбы на митинге и выразил соболезнования семье погибшего зрителя.