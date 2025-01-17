Раскрыты подробности суда над бандой из 39 барнаульских автоподставщиков
Автоподставщиков судят за организацию ДТП на кольце у "Ашана"
17 января 2025, 10:40, Антон Дегтярев
Раскрылись подробности суда над бандой из 39 человек, которых обвиняют в организации автоподстав. Оказалось, что это – те самые люди, которые подстраивали ДТП на улице Малахова у магазина "Ашан" на автомобиле Nissan Fuga. Об этом и о других подробностях дела amic.ru рассказали в Индустриальном районном суде.
"Большинство фигурантов дела находится под подпиской о невыезде, двое – в СИЗО, но по другому делу. В суд ходят не все, потому что некоторые подсудимые – из других населенных пунктов. Там есть приезжие. Один в Новороссийске проживает, часть людей – в разных районах края. Кто-то ходит на процесс сам, у кого-то работают представители", – прокомментировали в суде.
Группа автоподставщиков из 39 человек подозревается в страховом мошенничестве. По версии следствия, они в 2021-2022 годах на машине Nissan Fuga подстраивали ДТП на улице Малахова в Барнауле возле магазина "Ашан", совершая перед автомобилями резкие маневры, которые приводили к столкновениям. В итоге законопослушные водители становились виновниками ДТП.
Также фигуранты дела подстраивали "подставные" ДТП между машинами, которые принадлежали им самим. Всего при задержании было изъято шесть автомобилей, на которых совершались автоподставы. Затем злоумышленники обращались к страховщикам для получения выплат по полисам ОСАГО. Жертвами стали более 120 водителей. Общий ущерб страховых компаний превысил 50 млн рублей, сообщал пресс-центр СК "Согласие".
Всех автоподставщиков судит на одном процессе один судья. Сейчас идет исследование материалов дела, к допросу свидетелей суд пока не приступил. Также на суде заявлено десять представителей потерпевших. В суд дело поступило 17 октября 2024 года, первое заседание состоялось 26 ноября 2024 года, следующее назначено на 20 января 2025 года. В суде пояснили, что процесс будет долгим, и сейчас он только стартовал.
Подсудимых обвиняют по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), у некоторых фигурантов дела есть обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другим частям статьи 159.5 УК РФ. По ч. 4 ст. 159.5 УР РФ им грозит до десяти лет тюрьмы.
11:08:22 17-01-2025
Получается, что судят их потому, что они немножко залезли в кошелёк сверхприбыли страховых компаний. А вот ПДД они ни разу не нарушили и во всех случаях были правы. Получается что они учили ПДД тех, кто съезжает с круга со 2-3-4 рядов. А когда будут судить страховые компании? Ведь когда вводили ОСАГО то говорили, что вводится повышенный тариф, чтобы страховые накопили фонд. А получается, что уже 22 года страховые ежегодно сверхприбыль кладут себе в карман ничего не накапливая, а автомобилисты всё это оплачивают регулярными повышениями тарифов.
12:07:24 17-01-2025
Гость (11:08:22 17-01-2025) Получается, что судят их потому, что они немножко залезли в ... Просто в теории за соблюдением ПДД должны следить ГИБДД. Одна из их основных задач это профилактика ДТП.
Любой водитель знает, что на кольцах творится хаус и анархия. Отсюда большое количество ДТП, у нас даже аварском на кольцах стоят, по тому что знают, что будет ДТП. А видел ли кто-то профилактическую работу в этом направлении? "Неправильный" выезд с кольца это такой же штраф, как "за пешехода". Только бюджет пополнять можно гораздо быстрее. Но самое главное куча народу узнает как нужно ехать по кольцу.
13:04:45 17-01-2025
Гость (12:07:24 17-01-2025) Просто в теории за соблюдением ПДД должны следить ГИБДД. Одн... На Малахова постоянно стоят ГАЙцы за выезд с кольца.
13:25:26 17-01-2025
Гость (12:07:24 17-01-2025) Просто в теории за соблюдением ПДД должны следить ГИБДД. Одн... а когда на кольце пробка соберется из-за перестраивающихся в правый ряд, вы что скажите?
16:28:29 17-01-2025
Гость (11:08:22 17-01-2025) Получается, что судят их потому, что они немножко залезли в ... По вашему: автоподставщики - автошколы, телефонные мошенники - учителя финансовой грамотности, воры-квартирники - клининг служба. Поедут эти "учителя" на пару лет в Магадан))
17:19:46 17-01-2025
Гость (16:28:29 17-01-2025) По вашему: автоподставщики - автошколы, телефонные мошенники...
По-моему, их не судят за нарушение ПДД. От слова совсем. Потому что ПДД, в данном случае, они не нарушали. От слова совсем. Судят их по заявлению страховщиков, которые считают, что ими выплачивались страховые возмещения в результате мошеннических действий. А это совсем другое. Здесь некоторые пытаются оправдать якобы "законопослушных" автолюбителей, которые пострадали в результате того, что сами нарушали ПДД. Я лишь за справедливость. А именно, ПДД нужно соблюдать всем и не нужно из тех, кто их нарушал - делать пострадавших. В отношении тех 39-ти, по соблюдению ПДД им ничего не предъявляется. По мошенничеству суд решит. Но оправдывать виновников ДТП точно не нужно.
20:55:09 17-01-2025
Гость (11:08:22 17-01-2025) Получается, что судят их потому, что они немножко залезли в ... О! сороковой отметился. Пожалте в сизо!
11:21:38 17-01-2025
водители были "законопослушные", но виновными в ДТП, так что поделом им
13:21:33 17-01-2025
гость (11:21:38 17-01-2025) водители были "законопослушные", но виновными в ДТП, так что... одно дело когда ДТП происходит в нормальном течении времени, другое, когда под тебя просто залетает машина слева, ИМИТИРУЯ соблюдение ПДД.
13:47:54 17-01-2025
Гость (13:21:33 17-01-2025) одно дело когда ДТП происходит в нормальном течении времени,...
О чём вы, знаток ПДД? Если в вас на кольце залетает машина слева, то её водитель нарушает ПДД, т.к. вы находитесь для неё справа. Вот таких лупеней и учили ПДД
14:41:00 17-01-2025
Гость (13:47:54 17-01-2025) О чём вы, знаток ПДД? Если в вас на кольце залетает маши... я просто опечатался )) сено солома, речь конечно про залетает справа. Сути то это не меняет, машину СПЕЦИАЛЬНО подставляли под удар.
15:06:48 17-01-2025
Гость (14:41:00 17-01-2025) я просто опечатался )) сено солома, речь конечно про залетае...
Ну, о чём вы! Вы не опечатались, вы просто не знаете ПДД и хотите оправдать свою неправоту. Справа вообще на круге залететь нельзя, т.к. вы движетесь приоритетно и по правилам. А залетают именно слева, нарушая при этом ПДД не уступая движущимся справа. Занимайте вовремя нужную полосу для съезда с круга, при перестроении включайте поворотники, не быкуйте на дороге и будет вам счастье.
11:46:24 17-01-2025
Я так понимаю, родственники/друзья обвиняемых решили отметиться под каждой публикацией на данную тему? Вы пишете однотипные сообщения, вас видно за версту.
12:23:53 17-01-2025
Гость (11:46:24 17-01-2025) Я так понимаю, родственники/друзья обвиняемых решили отметит... Получается всего 39 человек соблюдают ПДД в Барнауле. И то из деревень приехали.
12:16:59 17-01-2025
Воры и воров дубинку украли?
12:18:03 17-01-2025
Страховым надо судиться с так называемыми потерпевшими. Ездят как олени по тундре, вообще никаких правил не соблюдают.
12:29:49 17-01-2025
Да и строителей кольца надо привлечь. А не для автоподстав ли они это кольцо построили 🤔
12:36:28 17-01-2025
В Барнауле процентов 70 водителей не знают как через кольцо правильно проезжать надо. По этому у мошенников есть поле деятельности.
12:56:27 17-01-2025
Гость (12:36:28 17-01-2025) В Барнауле процентов 70 водителей не знают как через кольцо ... 70 процентов красавчиков?
18:10:13 17-01-2025
Гость (12:36:28 17-01-2025) В Барнауле процентов 70 водителей не знают как через кольцо ... 50 процентов переключателем поворотников пользоваться не умеют, а ты про кольца...
13:04:19 17-01-2025
Думаю мысль купить УАЗик обварить швеллером и кататься по кольцу, по правилам. Переодически возникает у огромного числа людей
14:55:18 17-01-2025
Гость (13:04:19 17-01-2025) Думаю мысль купить УАЗик обварить швеллером и кататься по ко... Там трамвай эту функцию периодически выполняет
22:37:28 17-01-2025
Гость (13:04:19 17-01-2025) Думаю мысль купить УАЗик обварить швеллером и кататься по ко... Низзя швеллером обваривать, помните многие лепили дуги даже на девятки, потом за это начали ....
ну в общем наказывать. Но мысль есть такая))) только я думаю москвич старый поискать, лучше Победу, и не только по кольцу а по всему городу))) а то скажут Подставщик))
13:08:47 17-01-2025
Если кто-то захочет тебя подловить на кольце умышленно, он это сделает. Просто одних проще а других сложнее.
15:00:32 17-01-2025
По кольцу обычно летят все как в последний путь. Что за мания такая - топить в пол на круге, не могу понять. От этого мешанина с полосами приобретает более опасный характер. Те, кто въезжает, вообще стоят очкуют въехать перед кольцевыми гонщиками, и как только втиснутся - тоже рвут с пробуксовкой.
21:01:50 17-01-2025
Гость (15:00:32 17-01-2025) По кольцу обычно летят все как в последний путь. Что за мани... Так они рвут по кольцу потому что боятся, что справа сзади вылетит быстрее и подставится на Фуге.
Поделом судят поставщиков.
А чтобы не было ДТП, надо всем будет кататься только по внешнему ряду, чтобы без перестроений. Только пробочки будут вообще хорошие.
16:38:57 17-01-2025
39 баранов за копейки создавали пробки на кольцах и получат судимость. а кто-то из них реально сядет. Вот клоуны! Сейчас курьеры больше зарабатывают без риска перед законом.
21:31:26 17-01-2025
Автор, это две разные группы с Ашана и эти 38 участников. Проверяйте информацию лучше!