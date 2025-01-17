Раскрыты подробности суда над бандой из 39 барнаульских автоподставщиков

Автоподставщиков судят за организацию ДТП на кольце у "Ашана"

17 января 2025, 10:40, Антон Дегтярев

Кольцо у магазина "Ашан" в Барнауле / Фото: amic.ru

Раскрылись подробности суда над бандой из 39 человек, которых обвиняют в организации автоподстав. Оказалось, что это – те самые люди, которые подстраивали ДТП на улице Малахова у магазина "Ашан" на автомобиле Nissan Fuga. Об этом и о других подробностях дела amic.ru рассказали в Индустриальном районном суде.

"Большинство фигурантов дела находится под подпиской о невыезде, двое – в СИЗО, но по другому делу. В суд ходят не все, потому что некоторые подсудимые – из других населенных пунктов. Там есть приезжие. Один в Новороссийске проживает, часть людей – в разных районах края. Кто-то ходит на процесс сам, у кого-то работают представители", – прокомментировали в суде.

Группа автоподставщиков из 39 человек подозревается в страховом мошенничестве. По версии следствия, они в 2021-2022 годах на машине Nissan Fuga подстраивали ДТП на улице Малахова в Барнауле возле магазина "Ашан", совершая перед автомобилями резкие маневры, которые приводили к столкновениям. В итоге законопослушные водители становились виновниками ДТП.

Также фигуранты дела подстраивали "подставные" ДТП между машинами, которые принадлежали им самим. Всего при задержании было изъято шесть автомобилей, на которых совершались автоподставы. Затем злоумышленники обращались к страховщикам для получения выплат по полисам ОСАГО. Жертвами стали более 120 водителей. Общий ущерб страховых компаний превысил 50 млн рублей, сообщал пресс-центр СК "Согласие".

Всех автоподставщиков судит на одном процессе один судья. Сейчас идет исследование материалов дела, к допросу свидетелей суд пока не приступил. Также на суде заявлено десять представителей потерпевших. В суд дело поступило 17 октября 2024 года, первое заседание состоялось 26 ноября 2024 года, следующее назначено на 20 января 2025 года. В суде пояснили, что процесс будет долгим, и сейчас он только стартовал.

Подсудимых обвиняют по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), у некоторых фигурантов дела есть обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другим частям статьи 159.5 УК РФ. По ч. 4 ст. 159.5 УР РФ им грозит до десяти лет тюрьмы.