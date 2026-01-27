Распродать остатки. Почти 140 га у аэропорта Барнаула выставили на торги под застройку
Несколько участков попало на аукцион после того, как от них отказались застройщики
27 января 2026, 08:05, ИА Амител
Пять крупных земельных участков на окраине Барнаула выставили на торги под массовую жилую застройку. Общая площадь реализуемой территории – 138,6 га. Аукционы стали продолжением "акции" "Дом.рф", который за сентябрь – декабрь 2025 года успешно провел 15 торгов. Однако некоторые девелоперы-победители отказались от лотов, и их повторно выставили на аукцион.
Так, участок 28 га изначально забрала фирма "Азимут" из Новосибирска, но договор КРТ (комплексного развития территории) с госкорпорацией подписывать не стала. При этом два участка остались за компанией. Отказалась от площадки 34,4 га и компания "Материалстройсервис" из Бийска. Еще три лота – 42,71 га, 15,5 и 18 га – в 2025 году не привлекли внимания застройщиков: никто не захотел их выкупать. Сейчас эти земли вновь выставлены на аукцион.
Пока же пул застройщиков, которые будут осваивать территорию громадного микрорайона, выгладит так.
- ГК "Союз" – 167 га (три участка – 42,6 га, 38,6 и 86,7 га);
- ГК "Алгоритм" – 78,5 га (21,2 га, 25 и 42,3 га);
- ГК "Жилищная инициатива" – 41,3 га;
- "Азимут" (г. Новосибирск) – 90,7 га (48,6 и 41,8 га ).
По информации строителей, барнаульские компании уже работают над проектами планировок для своих участков. Ожидается, что документы презентуют в 2026 году.
Застройка у аэропорта – один из самых масштабных проектов в Барнауле за последние десятилетия. Территория рассчитана на 2,4 млн квадратных метров и почти 80 тыс. жителей. Правда, освоение площадки будет сложным. И чиновники, и девелоперы, и ресурсоснабжающие организации признали: проблем много.
Инвесторам придется договариваться между собой, предоставлять земельные сервитуты (некоторые участки расположены в глубине квартала и добраться до них можно только по "чужим" участкам). Кроме того, на плечи девелоперов ложится обязанность по строительству школ, детсадов, поликлиник: условия договора с "Дом.рф" вообще предполагают параллельное возведение жилья и социальных объектов.
08:12:21 27-01-2026
И за зарплатой на ипотеку, они все будут ездить в центр
08:51:41 27-01-2026
Молоко - перепроизводство, теряет в цене (был тут материал), народ в деревне не нужен и, следовательно, весь переедет в город.
Убогая политика.
19:45:57 27-01-2026
Гость (08:51:41 27-01-2026) Молоко - перепроизводство, теряет в цене (был тут материал),... Ну да перепроизводство молока, когда в деревне коров раз два и обсчитался! Вы о чём??? Агрокомплексы? Не смешите! Столько молока, чтобы хватило на все молочные продукты, сыры, питьевое молоко не производится!
21:55:19 27-01-2026
Гость (08:51:41 27-01-2026) Молоко - перепроизводство, теряет в цене (был тут материал),... В городах население и сгинет с 0-1 ребенком на семью
09:08:02 27-01-2026
Давича писали что за пос Благодатным еще 500 домов запланировано, тут сотни домов...
Вы куда строите то?
город и так стоит весь в пробках, вам нужно весь АК в предБарнаулье превратить?
10:14:34 27-01-2026
Трамвай от Павловска до Горы нужен.
11:26:27 27-01-2026
А кому они это будут все продавать?
12:12:57 27-01-2026
Гость (11:26:27 27-01-2026) А кому они это будут все продавать?... Бубекджанам,под пособие🤔🤗
13:04:32 27-01-2026
То строить запретили охранная зона, то теперь строим ещё не вся Средняя Азия в Барнаул переехала.
19:48:25 27-01-2026
Чего кусочничаете??? Продайте сразу скопом весь Алтайский край! Или кусками дороже получается?
08:35:04 29-01-2026
Многодетным семьям участков нету зато под застройку есть,странно все это.