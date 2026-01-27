Распродать остатки. Почти 140 га у аэропорта Барнаула выставили на торги под застройку

Несколько участков попало на аукцион после того, как от них отказались застройщики

27 января 2026, 08:05, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пять крупных земельных участков на окраине Барнаула выставили на торги под массовую жилую застройку. Общая площадь реализуемой территории – 138,6 га. Аукционы стали продолжением "акции" "Дом.рф", который за сентябрь – декабрь 2025 года успешно провел 15 торгов. Однако некоторые девелоперы-победители отказались от лотов, и их повторно выставили на аукцион.

Так, участок 28 га изначально забрала фирма "Азимут" из Новосибирска, но договор КРТ (комплексного развития территории) с госкорпорацией подписывать не стала. При этом два участка остались за компанией. Отказалась от площадки 34,4 га и компания "Материалстройсервис" из Бийска. Еще три лота – 42,71 га, 15,5 и 18 га – в 2025 году не привлекли внимания застройщиков: никто не захотел их выкупать. Сейчас эти земли вновь выставлены на аукцион.

Пока же пул застройщиков, которые будут осваивать территорию громадного микрорайона, выгладит так.

ГК "Союз" – 167 га (три участка – 42,6 га, 38,6 и 86,7 га);

ГК "Алгоритм" – 78,5 га (21,2 га, 25 и 42,3 га);

ГК "Жилищная инициатива" – 41,3 га;

"Азимут" (г. Новосибирск) – 90,7 га (48,6 и 41,8 га ).

По информации строителей, барнаульские компании уже работают над проектами планировок для своих участков. Ожидается, что документы презентуют в 2026 году.

Застройка у аэропорта – один из самых масштабных проектов в Барнауле за последние десятилетия. Территория рассчитана на 2,4 млн квадратных метров и почти 80 тыс. жителей. Правда, освоение площадки будет сложным. И чиновники, и девелоперы, и ресурсоснабжающие организации признали: проблем много.

Инвесторам придется договариваться между собой, предоставлять земельные сервитуты (некоторые участки расположены в глубине квартала и добраться до них можно только по "чужим" участкам). Кроме того, на плечи девелоперов ложится обязанность по строительству школ, детсадов, поликлиник: условия договора с "Дом.рф" вообще предполагают параллельное возведение жилья и социальных объектов.