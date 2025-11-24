Разбивается с шумом о берег. На Телецком озере сняли настоящий зимний шторм
Крутые волны, поднятые сильными порывами ветра, с шумом бьются о берег
24 ноября 2025, 22:30, ИА Амител
На Телецком озере в Алтайском биосферном заповеднике запечатлели настоящий зимний шторм. Видео, которое снял сотрудник заповедника Евгений Веселовский, опубликовали в Telegram-канале учреждения. Кадры сделаны с берега села Яйлю – центральной усадьбы заповедника.
На записи видно, как крутые волны, поднятые сильными порывами ветра, с шумом бьются о берег. В заповеднике поясняют, что с октября по апрель озеро оказывается во власти "верховок" – мощных ветров юго-восточной четверти.
«В это время года на озере господствует азиатский антициклон. Ему сопутствует сильный ветер и значительное волнение», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Алтайский край стал одним из лидеров в России по количеству водоемов с самыми необычными названиями, сообщает Росреестр. Именно здесь сосредоточено больше всего озер и болот, чьи имена вызывают как минимум улыбку.
00:32:22 25-11-2025
Да у нас Оби в той же Калиновке и Бобровке намного круче быает. Деревья горизонтально ложит, а вал все сносит с берега. А там на видео стоит палатка и хоть бы хны. На Оби она уже давно бы улетела за пару километров.
09:23:36 25-11-2025
И это вы называете волнами?
11:28:10 25-11-2025
на Яйлю классно
12:02:03 25-11-2025
Раз застали шторм на Кырсае. Волны были метра по два, шли прямыми линиями по Телецкому и Чулышману. Мы даже на байдарках покатались во время него. А то что на видео - просто ветер.