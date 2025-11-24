Разбивается с шумом о берег. На Телецком озере сняли настоящий зимний шторм

Крутые волны, поднятые сильными порывами ветра, с шумом бьются о берег

24 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

На Телецком озере в Алтайском биосферном заповеднике запечатлели настоящий зимний шторм. Видео, которое снял сотрудник заповедника Евгений Веселовский, опубликовали в Telegram-канале учреждения. Кадры сделаны с берега села Яйлю – центральной усадьбы заповедника.

На записи видно, как крутые волны, поднятые сильными порывами ветра, с шумом бьются о берег. В заповеднике поясняют, что с октября по апрель озеро оказывается во власти "верховок" – мощных ветров юго-восточной четверти.

«В это время года на озере господствует азиатский антициклон. Ему сопутствует сильный ветер и значительное волнение», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал одним из лидеров в России по количеству водоемов с самыми необычными названиями, сообщает Росреестр. Именно здесь сосредоточено больше всего озер и болот, чьи имена вызывают как минимум улыбку.