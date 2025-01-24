Размер студенческих стипендий в РФ предложили установить на уровне прожиточного минимума
Выплаты хотят повышать на 20-25% ежегодно
24 января 2025, 08:30, ИА Амител
В Госдуме предложили установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума. При этом предусматривается поэтапное увеличение выплат на 20-25% ежегодно, начиная с 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Даже с учетом помощи родителей или подработок минимальная академическая стипендия в 2056 рублей (в вузах) и 890 рублей (в колледжах) не покрывает минимальных базовых нужд студентов. Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии хотя бы не ниже уровня прожиточного минимума", – заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
В 2025 году прожиточный минимум в РФ составляет 17 733 рубля. Парламентарий уверен, что стипендии должны быть к нему привязаны. Он предлагает рассмотреть поэтапное увеличение выплат с 2026 года на 20-25% ежегодно. Значительной нагрузки на бюджет, по его мнению, не будет, однако финансовые проблемы студентов все же начнут решаться.
Депутат предлагает пересмотреть и социальные стипендии для малообеспеченных категорий студентов.
"Минимальные размеры – 2739 рублей для вузов и 996 рублей для колледжей – не соответствуют ни реальным потребностям, ни декларируемой цели поддержки. Кроме того, студенты часто сталкиваются с трудностями при сборе документов для получения этой стипендии", – подчеркнул Гаврилов.
Также он заявил, что региональные власти должны тщательнее контролировать предоставление студентам скидок на проезд в общественном транспорте. Помимо этого, Гаврилов сказал о важности расширения перечня маршрутов, на которых они действуют.
08:59:58 24-01-2025
Амику +100500 за говорящие картинки...Эти подачки - как горстка мелочи. В СССР стипендия была 40 рублей при зарплате инженера в 120...
09:38:03 24-01-2025
Дюша (08:59:58 24-01-2025) Амику +100500 за говорящие картинки...Эти подачки - как горс... У меня в СССР = 55 руб.
09:54:16 24-01-2025
dok_CФ (09:38:03 24-01-2025) У меня в СССР = 55 руб.... У меня тоже 55 была, обычная, не повышенная.
10:36:05 24-01-2025
Гость (09:54:16 24-01-2025) У меня тоже 55 была, обычная, не повышенная. ... 185, ссср
16:50:03 24-01-2025
Musik (10:36:05 24-01-2025) 185, ссср... Не свисти, не было таких стипендий в обычных вузах
10:50:19 24-01-2025
А зачем тогда работать: учитесь всю жизнь. Всё равно минималку платят.