Размер студенческих стипендий в РФ предложили установить на уровне прожиточного минимума

Выплаты хотят повышать на 20-25% ежегодно

24 января 2025, 08:30, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

В Госдуме предложили установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума. При этом предусматривается поэтапное увеличение выплат на 20-25% ежегодно, начиная с 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Даже с учетом помощи родителей или подработок минимальная академическая стипендия в 2056 рублей (в вузах) и 890 рублей (в колледжах) не покрывает минимальных базовых нужд студентов. Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии хотя бы не ниже уровня прожиточного минимума", – заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

В 2025 году прожиточный минимум в РФ составляет 17 733 рубля. Парламентарий уверен, что стипендии должны быть к нему привязаны. Он предлагает рассмотреть поэтапное увеличение выплат с 2026 года на 20-25% ежегодно. Значительной нагрузки на бюджет, по его мнению, не будет, однако финансовые проблемы студентов все же начнут решаться.

Депутат предлагает пересмотреть и социальные стипендии для малообеспеченных категорий студентов.

"Минимальные размеры – 2739 рублей для вузов и 996 рублей для колледжей – не соответствуют ни реальным потребностям, ни декларируемой цели поддержки. Кроме того, студенты часто сталкиваются с трудностями при сборе документов для получения этой стипендии", – подчеркнул Гаврилов.

Также он заявил, что региональные власти должны тщательнее контролировать предоставление студентам скидок на проезд в общественном транспорте. Помимо этого, Гаврилов сказал о важности расширения перечня маршрутов, на которых они действуют.