Владелец бывшего кинотеатра с бомбоубежищем в Барнауле будет реконструировать здание
Для восстановления памятника архитектуры потребуются крупные вложения
29 ноября 2023, 17:48, ИА Амител
Предприниматель Борис Князев завершил оформление в собственность помещений бомбоубежища, расположенного в бывшем кинотеатре "Россия" в Барнауле. Как сообщает "Толк", теперь он собирается заняться реконструкцией объекта.
По словам собственника, для восстановления памятника архитектуры потребуются крупные вложения и Князев хочет искать соинвесторов. Кроме того, следует пройти все необходимые процедуры и узнать, какие изменения в здании можно вносить, а какие – нельзя.
У бизнесмена пока нет четкого представления о том, как будет выглядеть бывший кинотеатр, но подчеркнул, что здание станет удобнее для существующих арендаторов.
Отметим, что у Князева уже есть опыт реконструкции исторических зданий. Так, предприниматель восстановил строение на ул. Мало-Тобольской, где располагается гостиница "Лалетин", а также соседнее здание, где размещается ТД "Балвис".
06:48:09 30-11-2023
...а что, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ объект можно купить?.. ...опять комментарий не опубликуете?..
08:29:41 30-11-2023
"...а что, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ объект можно купить?.. ...опять комментарий не опубликуете?.." - да лучше бы не публиковали - бомбоубежище не стратегический объект, поумничать не получилось