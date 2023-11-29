Владелец бывшего кинотеатра с бомбоубежищем в Барнауле будет реконструировать здание

Для восстановления памятника архитектуры потребуются крупные вложения

29 ноября 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

Предприниматель Борис Князев завершил оформление в собственность помещений бомбоубежища, расположенного в бывшем кинотеатре "Россия" в Барнауле. Как сообщает "Толк", теперь он собирается заняться реконструкцией объекта.

По словам собственника, для восстановления памятника архитектуры потребуются крупные вложения и Князев хочет искать соинвесторов. Кроме того, следует пройти все необходимые процедуры и узнать, какие изменения в здании можно вносить, а какие – нельзя.

У бизнесмена пока нет четкого представления о том, как будет выглядеть бывший кинотеатр, но подчеркнул, что здание станет удобнее для существующих арендаторов.

Отметим, что у Князева уже есть опыт реконструкции исторических зданий. Так, предприниматель восстановил строение на ул. Мало-Тобольской, где располагается гостиница "Лалетин", а также соседнее здание, где размещается ТД "Балвис".