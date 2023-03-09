Ребёнок и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите

Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается

09 марта 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: t.me/zabmchs

Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Чите, сообщает правительство Забайкальского края в своём Telegram-канале.

"На данный момент при взрыве газа пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1. У взрослых медики зафиксировали лёгкие травмы", – говорится в сообщении.

Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается. Из пострадавшего при взрыве дома эвакуировали 12 человек.

Чрезвычайное происшествие случилось утром 9 марта в городском посёлке Антипиха. Бытовой газ взорвался в квартире на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома, произошло обрушение балконов ближайших квартир.

На место ЧП выехали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и министр ЖКХ Алексей Головинкин. На месте находится замгубернатора Александр Костенко.

Ранее в Новосибирске в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ, в результате погибли 15 человек.