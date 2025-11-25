Ребенок провалился под лед на Алтае, когда гулял по "замерзшей" реке

В МЧС обратились к взрослым с просьбой провести с детьми профилактическую беседу

25 ноября 2025, 16:37, ИА Амител

Трескающийся лед на Оби / Фото: amic.ru

В райцентре Смоленское на реке Поперечной девятилетний ребенок гулял по льду рядом с берегом и провалился в воду, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«К счастью, проходивший мимо мужчина увидел попавшего в беду и вовремя пришел ему на помощь. Мальчик не пострадал», – пояснили в ведомстве.

В МЧС обратились к взрослым с просьбой провести с детьми профилактическую беседу и рассказать об опасностях тонкого льда. Также попросили не проходить мимо играющих возле воды детей, поскольку беду можно предотвратить.

Ранее в Новосибирске произошла трагедия: два мальчика, 11 и 12 лет, гуляли по тонкому льду и провалились. Очевидцы быстро пришли на помощь и спасли одного ребенка, а второй, к сожалению, утонул.