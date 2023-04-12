Если военнообязанный увидел электронную повестку на "Госуслугах" или в реестре уже после окончания призыва, то ему нужно просто с ней ознакомиться. А явиться в военкомат необходимо только в следующую кампанию.

Напомним, что электронные повестки не будут рассылать во время весеннего призыва 2023. Они начнут действовать только в следующую кампанию. То есть если человеку придёт электронная повестка во время осеннего призыва 2023, то он должен явиться в военкомат только в весенний призыв 2024-го. Причём строго в течение 14 дней.

Если военнообязанный этого не сделает, то в отношении него введут ограничение на выезд из России с соответствующим оповещением, заявил Андрей Картаполов.

"Вот если человек в течение двух недель не явился в военный комиссариат уже после того, как он не получил повестку или не заметил эту повестку, тогда ему направляется в электронном или письменном виде предупреждение за подписью военного комиссара о том, что против него введены меры ограничения на выезд", - сказал он.

Но "Парламентская газета", ссылаясь на закон, формулирует этот запрет немного иначе: "В законе прописано, что с момента вручения повестки и до личной явки в военкомат призывнику запрещается покидать страну".

Если и в течение 20 дней с этого момента человек не пришёл в военкомат, то будут задействованы другие меры, объяснил Картаполов РБК.

В таком случае возможны ограничения на: