Какое наказание будет, если не увидел электронную повестку на "Госуслугах"?
Согласно изменениям в законодательстве, повестки будут приходить военнообязанным в личный кабинет на "Госуслугах" и не только
12 апреля 2023, 13:36, Анастасия Бичакова
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон "о цифровизации воинского учёта", по которому военнообязанным будут присылать электронные повестки одновременно с бумажными. Их будут отправлять в личный кабинет на "Госуслугах" и единый реестр повесток: когда он появится, пока неизвестно.
Электронная повестка будет считаться вручённой с момента её появления в личном кабинете на "Госуслугах", говорил Картаполов накануне. "Интерфакс", ссылаясь на поправки к законопроекту о совершенствовании системы воинского учёта, дополнил, что электронную повестку будут считать вручённой с момента её размещения в соответствующем реестре, если её не удалось вручить другим способом. Какое наказание будет, если не увидел электронную повестку, – в разборе amic.ru.
Получение электронной повестки нужно подтверждать?
Нет, получение электронной повестки не нужно подтверждать, подчёркивают "Аргументы и Факты".
"Электронную повестку направляют вместе с бумажной: если человека не удалось уведомить ни одним из способов, вручение будут привязывать к опубликованию информации о направлении повестки в специальном реестре", – уточняет издание.
Что делать, если не сразу увидел электронную повестку?
Если военнообязанный увидел электронную повестку на "Госуслугах" или в реестре уже после окончания призыва, то ему нужно просто с ней ознакомиться. А явиться в военкомат необходимо только в следующую кампанию.
Напомним, что электронные повестки не будут рассылать во время весеннего призыва 2023. Они начнут действовать только в следующую кампанию. То есть если человеку придёт электронная повестка во время осеннего призыва 2023, то он должен явиться в военкомат только в весенний призыв 2024-го. Причём строго в течение 14 дней.
Если военнообязанный этого не сделает, то в отношении него введут ограничение на выезд из России с соответствующим оповещением, заявил Андрей Картаполов.
"Вот если человек в течение двух недель не явился в военный комиссариат уже после того, как он не получил повестку или не заметил эту повестку, тогда ему направляется в электронном или письменном виде предупреждение за подписью военного комиссара о том, что против него введены меры ограничения на выезд", - сказал он.
Но "Парламентская газета", ссылаясь на закон, формулирует этот запрет немного иначе: "В законе прописано, что с момента вручения повестки и до личной явки в военкомат призывнику запрещается покидать страну".
Если и в течение 20 дней с этого момента человек не пришёл в военкомат, то будут задействованы другие меры, объяснил Картаполов РБК.
В таком случае возможны ограничения на:
- регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
- регистрационные действия с недвижимостью;
- регистрацию и управление транспортными средствами;
- получение кредитов и займов.
Того, кто игнорирует электронную повестку, будут считать уклонистом?
Да, будут. При этом человека могут привлечь к ответственности. Однако конкретных сроков для этого поправки не устанавливают.
13:42:06 12-04-2023
Пока этого тоже не разъясняют --- может когда судебные решения по этому вопросу будут, будет понятно
13:42:37 12-04-2023
На сайтах часто вносятся изменения и ты просто не можешь попасть на сайт из-за устаревшей ОС.
13:46:44 12-04-2023
Да давно уже пора просто всех посадить. И выпускать за особые заслуги. И будет всем счастье. И законов никаких принимать не нужно будет, они и сейчас принимаются за сколько там... за 23 минуты? Не читая. Единогласно. Так смысл в этой Думе?
13:50:02 12-04-2023
Жены начнут водительские права получать и машины на себя регистрировать.. ИП на себя открывать. Брать на себя кредиты и покупать на себя недвижимость. В принципе, получается укрепление семьи
14:50:09 12-04-2023
Гость (13:50:02 12-04-2023) Жены начнут водительские права получать и машины на себя рег... А потом при разводе у тебя все и заберет....
14:10:22 12-04-2023
Ну не у всех госуслуги вообще есть, законодательно же не обязан человек их "заводить". Это как с номером телефона, одна моя коллега просто никому не давала свой номер, а на вопрос руководства сказала, что когда вы дадите мне корпоративную симку и телефон и будете это все оплачивать, тогда и можете мне звонить. А сейчас-нет у меня телефона. Я не обязана его иметь)))
14:35:02 12-04-2023
Тем, кто боится "электронных повесток" - а вы что, планировали прятаться от бумажных? Если нет, то какая разница, какую повестку получать? А если да, то, конечно, пичалька, пейте валерьянку.
14:44:48 12-04-2023
Кто хотел и мог спрятаться от бумажных повесток, уже это сделал. Их и электронные не волнуют. Какую повестку можно прислать комику Догополову в Германию, чтобы он расстроился. Он использует это для следующего концерта
15:14:09 12-04-2023
Детям депутатов, членов, алигархов, позолоченным отпрыскам, тож на ГУ отправлять будут? Или у них бронь с рождения? Или опять, за счёт рабочих и крестьян?