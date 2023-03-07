Рекламу суши-бара "Ёбидоёби" в Барнауле признали провокационной

Вопрос о назначении штрафа решат в ближайшее время

07 марта 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле рекламу доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" признали ненадлежащей, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.

На компанию пожаловался житель Барнаула. Он увидел в лифте листовку со словами "Разминай щёки, к тебе едет Чпо Ки!" и счёл это непристойным и оскорбительным.

Ответчиком выступил новосибирский предприниматель, работающий по договору сублицензии с торговой маркой "Ёбидоёби". Он не согласился с заявителем, настаивая, что коммерческое наименование "Ёбидоёби" передаёт русскими буквами японский текст "День недели – суббота" и не имеет сходства с бранной ненормативной лексикой.

"В ходе расследования антимонопольным органом установлено, что на территории России отсутствует правовая защита обозначения "Ёбидоёби" как средства индивидуализации. Причина – регистрация такого товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Проанализировав содержание рекламы, комиссия антимонопольного управления признала рекламу ненадлежащей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что антимонопольный орган исходил из позиции, что реклама рассчитана на обычных потребителей, не обладающих специальными познаниями в области филологии и лингвистики. Поэтому слова "Ёбидоёби" и "Чпо Ки" значительная часть покупателей может воспринять как "образованные от матерных и непристойных слов".

"Многочисленные обращения граждан в антимонопольные органы в различных регионах присутствия сети с жалобами на неэтичную рекламу это подтверждают. Кроме того, с учётом места распространения данной рекламы и её доступности детям, наличие в ней завуалированной формы ненормативной лексики может причинять вред их развитию и законодательно запрещено", – подчеркнули в ведомстве.

Во время рассмотрения дела предприниматель устранил нарушение. Вопрос о назначении административного наказания будет решён в ближайшее время.