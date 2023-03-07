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Рекламу суши-бара "Ёбидоёби" в Барнауле признали провокационной

Вопрос о назначении штрафа решат в ближайшее время

07 марта 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле рекламу доставки блюд японской кухни "Ёбидоёби" признали ненадлежащей, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.

На компанию пожаловался житель Барнаула. Он увидел в лифте листовку со словами "Разминай щёки, к тебе едет Чпо Ки!" и счёл это непристойным и оскорбительным. 

Ответчиком выступил новосибирский предприниматель, работающий по договору сублицензии с торговой маркой "Ёбидоёби". Он не согласился с заявителем, настаивая, что коммерческое наименование "Ёбидоёби" передаёт русскими буквами японский текст "День недели – суббота" и не имеет сходства с бранной ненормативной лексикой.

"В ходе расследования антимонопольным органом установлено, что на территории России отсутствует правовая защита обозначения "Ёбидоёби" как средства индивидуализации. Причина – регистрация такого товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Проанализировав содержание рекламы, комиссия антимонопольного управления признала рекламу ненадлежащей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что антимонопольный орган исходил из позиции, что реклама рассчитана на обычных потребителей, не обладающих специальными познаниями в области филологии и лингвистики. Поэтому слова "Ёбидоёби" и "Чпо Ки" значительная часть покупателей может воспринять как "образованные от матерных и непристойных слов".

"Многочисленные обращения граждан в антимонопольные органы в различных регионах присутствия сети с жалобами на неэтичную рекламу это подтверждают. Кроме того, с учётом места распространения данной рекламы и её доступности детям, наличие в ней завуалированной формы ненормативной лексики может причинять вред их развитию и законодательно запрещено", – подчеркнули в ведомстве.

Во время рассмотрения дела предприниматель устранил нарушение. Вопрос о назначении административного наказания будет решён в ближайшее время.

Комментарии 37

  • конкуренты бесятся
    07 марта, Гость   Ответить
  • Само название...Из ряда вон выходящее...Из-за названия суши-бара- принципиально не заказываю там...Какая то прям насмешка в адрес людей..
    07 марта, Гость   Ответить
  • Странно, я в этом названии ничего "такого" не увидел... может быть, "специалистам" стоит на себя оборотиться, посетить психологов... а то ведь известно, что каждый видит то, что ему хочется видеть... А то ведь "мат" (что за "мат"? табуированная лексика, что ли?) даже в слове "страхуй" при желании найти можно...
    07 марта, Гость   Ответить
  • у кого что болит как говорится)))
    07 марта, Гость   Ответить
  • Как-то раз знакомые там заказывали суши. Мне не понравилось ни название, ни блюда.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Меня ущемляют эти ущербные люди, которые не имеют чувства юмора и не хотят расширить кругозор за счет изучения иностранных языков. Я считаю их высказывания неэтичными, порочащими высокий статус человека разумного.
    07 марта, Гость   Ответить
  • боже, какая глупость. Каждый мыслит в меру своей испорченности.А как на счет таких названий: ибупрофен, ибоклин, мохер и т.д. давайте и на авторов этих названий в суд подадим. сколько же вокруг идиотов.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Надо быть на голову отмороженным бизнесменом, чтобы такое название выбрать. Есть такое выражение "испанский стыд" - это когда некий суши-бизнесмен тупой и унижает таким названием самого себя, а стыдно, почему-то всем окружающим...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Что за общество? Все хамство и непристойности прикрываю - юмор. На сцене весь юмор стал ниже пояса. Общество матом не ругается , а разговаривает. И все нормально!!! А ЧЕ ТАКОВА ?? ГЫ ГЫ !! Деградировали в конец.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Надо еще тех подтянуть кто разрешил зарегистрировать фирму с таким названием и рекламу организовал.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, к сожалению, многие недоумки принимают фигуральное за буквальное и наоборот. отсюда и посыл к названию и блюдам, как якобы матерным.
    07 марта, Гость   Ответить
  • У меня от новостей ассоциации не очень гуманные. Аморальные варианты окончательного решения проблем напрашиваются.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Это я жалобу написал, пусть в японии продают свое г с таким названием, у нас Россия, бесит просо такая реклама, настолько не уважение к России и людям, за бабки мать родную продать готовы дельцы такие, спасибо закону, все таки справедливость восторжествовала!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Да бросьте их защищать-то. В названии не просто насмешка, а натуральная издевка над окружающими. Надо сильно себя не уважать, чтобы пользоваться "продукцией" этого заведения...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Хм. "Ёбидоёби"- нельзя, потому что оно "не наше", а деревню в Алтайском крае, в Усть-Пристанском районе, назвать Елбанкой- это никого не обижает. Это нормально. Это наше, посконное.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Пейсателю жалоб- мойся почаще. Тебе это прямо надо.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Их уже много раз пытались наказать-закрыть и пр. Нифига не получится.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Да ну, нет тут никакой провокации, издевки или неуважения. Есть банальный бизнес с конкуренцией. Хочешь продать - выделяйся. А тут даже на пиар тратиться не надо: вон, опять СМИ бесплатную рекламу фирме сделали:) Не первый и не последний раз. Кто-то возмутится, а кто-то поржет и пойдет покупать, да еще и приятелям расскажет. Не ищите морали, всего лишь деньги.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Просто бизнес, и мне вообще побоку что там у них матерного, мне удобно на работе заказать, вечером мимо иду - забрать.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Это вы названия всех блюд ещё не читали. Название бара не случайно. В каждом их слове посыл к похабщине. А кто из защищает, ждите, скоро будут ходить молодёжь с вытатуированной елдой на лбу, и будут говорить, что так самовыражаются или символ секты, и вы им ничего не сделаете. Не ваше дело, юмор.фм и т.д. Десятки оправданий можно придумать. Одно придуря уже видел в шапке ходил по торговому центру с написанным на переде в районе лба как раз грубым матерным словом и красовался перед всеми. Выражение рожицы интеллектом не блистало. Недавно ребёнка с начальных классов стоял ждал в тамбуре школы, с другим взрослыми. Выходили разные группы мальцов не знаю 6-7 классов примерно и общались между собой исключительно матами, не стесняясь взрослых. Вот ваше воспитание. Мы тоже, конечно, не грешны, сквернословили в детстве. Но чтобы даже чужие взрослые слышали, тем более в стенах школы, ну это только упоротые могли так. Так что ешьте на здоровье. А Сталин просто бы... Расстрелял. И это название осталось бы только на память на надгробной табличке преждевременно усопшего. На меня маркетинг этот никак не подействовал, не возникло ни разу желание заказать именно у них.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Все люди похабны в меру своей испорченности, мне побоку что там написано, у другого инфаркт от одного названия про куни.. Как в анекдоте про пионера))))
    07 марта, Гость   Ответить
  • Банальное оправдание - "каждый думает в меру своей испорченности". Откровенная похабщина. Да... Уровень культуры у нас всё ниже и ниже. Меня удивило название кафе на Кутузова "В рот компот". Почему разрешают регистрировать такие названия?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Деградация.
    07 марта, Гость   Ответить
  • О какой культуре можно говорить, если мат публично в комментариях пишут.
    07 марта, Гость   Ответить
  • " мне побоку что там написано " добро пожаловать в заведения "кашка-парашка" или "хинкали из фекалий". Юмор юмором, но это похабная издевка над окружающими. Надо иметь чувство собственного достоинства. Правильно сделали, что заметили и наказали. Мне жаль людей, которые сами себя унижают, пользуясь услугами этого "заведения"...
    07 марта, Гость   Ответить
  • В Южной Корее есть сеть ресторанов, где еду подают в тарелках, выполненных в виде маленьких унитазиков, а сидят гости за столами на нормальных больших унитазах. И все блюда, по внешнему виду очень напоминают то, для чего такая "посуда" когда-то была придумана. Рестораны процветают, местные валят туда толпами, даже, бывает по записи. А теперь сравните уровень жизни и технологий в Южной Корее и в Барнауле... Можем, кстати, и культуру упомянуть- у каждого корейца есть полный комплект традиционной одежды.... а у Вас, обиженный и оскорблённый Вы наш, что, кроме раздутого тщеславия и чувства собственной значимости есть за душой? Вы написали оперу? Книгу? Выучили "Руслана и Людмилу"? Толкуете Тору? Да Вам просто заняться нечем- занятой человек и не посмотрит на эту вывеску и, уж тем более, не будет строчить донос... живя при этом в обосцаной девятиэтажке на Сулиме.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Меня лично давно коробит, у нас что нет альтернативных названий, японцы выискались. Я бы не хотела есть что-то из этих названий ((( Они завтра ещё больше обнаглеют, и всем здесь весёлым юмористам придется есть, что и произнести то вслух стыдно.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Если бы вы знали, как я, "живя в обосцаной девятиэтажке на Сулиме" , мечтаю поесть г...на из корейского унитаза! Это, видимо, в понимании местного комментатора , является верхом культуры. Стоп, я же не живу в одной с ним девятиэтажке. И д...мо корейское не употребляю. Я, наверное, ужасно бескультурный? С таким уровнем интеллекта, как у мартышки или любителя корейских унитазов, самое место в "Ёбидоёби"...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Правильно сделали что нагибают таких умников с похабной рекламой. Если мозга нет, так хоть через штрафы конские может дойдет. А лучше вообще закрыть эти шараги, а хозяину запретить заниматься коммерческой деятельностью по оказанию услуг людям пожизненно.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Таких только оборотными штрафами приземлять нужно! Умники тут нашлись, мерканьских книжонок начитались!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Радует, что большинство комментаторов за культуру и не поддерживают подобные низкопробные названия, которые рассчитаны на быдло.
    07 марта, Гость   Ответить
  • самое место в "Ёбидоёби".../// Вы страдаете разорванностью восприятия. Я писал не о прямой связи между пожиранием дерьма и культурой, а об обратной. Но Вы даже этого не поняли. Поэтому обречены жить в обмоченной по углам девятиэтажке и покупать продукты в известной сети супермаркетов, по сути же являющейся тем самым корейским рестораном, и с продуктами, которые по качеству являются тем, на что корейские продукты из рестораны только похожи. А я буду жить в своём доме недалеко от Барнаула, любоваться на смог, укутывающий город, и меня не будет раздражать такая малость, как чья-то, возможно, неудачная шутка.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Ну-ка, живо оскорбляться! Куета, "Штучки-дрючки", "Пышные булки"... оскобляться, мда.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вот совсем не неудачная шутка. Свой уровень культуры оцените.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Новосибирский предприниматель, разминай щеки - к тебе тоже едет Чпо Ки!
    07 марта, Гость   Ответить
  • А в меню у них такие позиции как "Си сяке", " Хира си", "Куни ли" и "Чпо ки"... Ни разу не провокационно.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Да, я не пишу книг, не рисую мировые художественные шедевры! Я не цитирую наизусть Руслана и Людмилу! Но я это всё читаю и смотрю! И хочу, чтобы мои дети и внуки жили среди красоты и гармонии! Слушали Петра Ильича Чайковского, или Шуберта, или Модеста Мусорсгкого! Смотрели картины Врубеля и Айвазовского, читали стихи Пушкина и Лермонтова, Анны Ахматовой. И на мой взгляд, абсолютно верно пишут люди в комментариях, что абсолютно аморально-пошло и безпринципно оправдывать обыкновенное бескультурье и хамство юмором и бизнесом, так называемым выражением личности! Это самовыражение, льющееся сегодня в виде матов со многих эстрадных площадок на всю страну, это ничто иное, как отсутствие нормального интеллекта и диббелизм! Ранее на подобном языке, общались конюхи в забытой богом деревне, и вот именно там это было возможным, потому что они точно не читали Пастернака и Евгения Есенина, у них было по три класса образования. И кто в комментариях с сарказмом высказывается по поводу мнения адекватных и нормальных людей, видимо у самого с культурой не всё в порядке! А то приводят прмеры названий населённых пунктов, а задуматься, сколько веков этому названию, и что послужило поводом этому названию, интеллекта не хватает.
    08 марта, Гость   Ответить
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