Реконструкцию магазина начала XX века в Барнауле хотят продолжить за 52 млн рублей

Реставрация Магазина Трубицина началась еще в 2018 году, однако ее так и не завершили

25 июня 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Магазин Трубицина в Барнауле / Фото: 2ГИС

Реставрация объекта культурного наследия начала ХХ века, а именно Магазина Трубицина на ул. Пушкина, 48, в Барнауле, может продолжиться. На это планируется потратить 52,2 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок, сейчас идет поиск подрядчика. Ремонт исторического здания начался еще в 2018 году, но сильно затянулся, а в начале 2024-го его и вовсе остановили.

Что это за объект?

Магазин Трубицина был построен в 1909 году и затем неоднократно перестраивался. После пожара 1917 года деревянный этаж заменили каменным. На первом этаже был магазин Трубицина и филиал компании "Зингер", чайная и другие заведения, а второй сдавали квартирантам. После революции здесь были ЗАГС и Земельный отдел. В 1980-х в здании торговали продуктами и молоком.

Решение о реконструкции этого объекта было принято еще в 2018 году. Тогда единый стройзаказчик подписал договор с компанией "Век-строй" на ремонт и восстановление здания. Сумма контракта составляла 47 млн рублей. Завершить работы планировалось в начале 2021 года, но тогда сделать этого не удалось.

На конец 2023 года готовность объекта составляла 80%. Однако в феврале 2024 года строительство остановилось, писал "Толк". Тогда у подрядчика возникли дополнительные работы по внутренним инженерным сетям и отделке. Их стоимость превышала сумму, которую можно было включить в контракт, поэтому было принято решение подготовить отдельный проект.

Магазин Трубицына в Барнауле / Фото: 2ГИС

Что сделает подрядчик?

Новая закупка появилась на портале 24 июня 2024 года, заявки желающие смогут подавать до 10 июля. А итоги подведут 15 июля.

Подрядчик должен будет начать работу со дня подписания контракта и закончить ее не позднее 13 декабря 2024 года. Договор будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Компания-победитель будет заниматься устройством "чистового покрытия", водосточной системы, плинтусов, сделает подвесные потолки из гипсокартонных листов, установит архитектурные гипсовые элементы, систему вентиляции, кондиционирования, смонтирует распределительные щиты, сделает заземление, проведет чистовую отделку стен и потолка, установит дверные блоки, писсуары, трапы, умывальники, унитазы, вентиляционные коробы, дымник и так далее. Подрядчик также повесит люстры, сделает систему обогрева кровли, займется освещением фасада, установит охранную сигнализацию, навес, видеонаблюдение и так далее. В конце он проведет пусконаладочные работы.

В документации закупки сказано, что общее состояние объекта сейчас удовлетворительное. А вот пристройка признана аварийной, как и инженерные сети. Сад, парк, двор, ворота и ограда утрачены. Сохранился только кирпичный декоративный столб от въездных ворот, примыкающий к зданию вдоль красной линии, декор которого идентичен оформлению здания. Этот столб также находится в неудовлетворительном состоянии.

Магазин Трубицына / Фото: barnaul.press

Какие еще исторические здания отреставрируют в Барнауле?

Сейчас в Барнауле идет восстановление исторического торгового дома "Сухов с сыновьями" на пересечении пр. Социалистического и ул. Мало-Тобольской. Его реконструкцией занимается предприниматель Евгений Лишин. К концу 2025 года он планирует открыть здесь кафе и лофт-зоны.

Кроме того, в ближайшее время должна начаться реконструкция здания XIX века на улице Пушкина, 58 / проспекте Социалистическом, 20, известного как Богадельня купца Пуртова и признанное памятником архитектуры. В мае 2024 года его продали с аукциона компании "Сибирьконтакт плюс" за 32,2 млн рублей. Проект реставрации объекта должен быть готов до 18 октября 2025 года, а саму реставрацию подрядчик обязан провести до 1 марта 2030 года.

А еще в июле 2024 года власти Барнаула хотят "выйти на обсуждение" реконструкции Сереброплавильного завода с собственником участка, бизнесменом Евгением Ракшиным.