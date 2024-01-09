Рекордный урожай гречихи собрали аграрии в Алтайском крае

В регионе составили список из десяти районов с самым большим урожаем

09 января 2024, 06:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в 2023 году вновь собрали рекордный урожай гречихи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Край с результатом 929 тысяч тонн занял первое место среди регионов России по собранному урожаю гречихи. Также установлен новый рекорд по отношению к собственным показателям за всю историю возделывания культуры.

В регионе подготовили список из десяти районов края с самым высоким урожаем:

– Целинный район – 60 тыс. тонн;

– Троицкий – 51 тыс. тонн;

– Советский – 46 тыс. тонн;

– Красногорский – 44 тыс. тонн;

– Солтонский – 42 тыс. тонн;

– Бийский – 39 тыс. тонн;

– Алейский – 32 тыс. тонн;

– Усть-Пристанский – 31 тыс. тонн;

– Зональный – 24 тыс. тонн;

– Косихинский – 23 тыс. тонн.