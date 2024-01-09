Рекордный урожай гречихи собрали аграрии в Алтайском крае
В регионе составили список из десяти районов с самым большим урожаем
09 января 2024, 06:20, ИА Амител
В Алтайском крае в 2023 году вновь собрали рекордный урожай гречихи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Край с результатом 929 тысяч тонн занял первое место среди регионов России по собранному урожаю гречихи. Также установлен новый рекорд по отношению к собственным показателям за всю историю возделывания культуры.
В регионе подготовили список из десяти районов края с самым высоким урожаем:
– Целинный район – 60 тыс. тонн;
– Троицкий – 51 тыс. тонн;
– Советский – 46 тыс. тонн;
– Красногорский – 44 тыс. тонн;
– Солтонский – 42 тыс. тонн;
– Бийский – 39 тыс. тонн;
– Алейский – 32 тыс. тонн;
– Усть-Пристанский – 31 тыс. тонн;
– Зональный – 24 тыс. тонн;
– Косихинский – 23 тыс. тонн.
08:28:34 09-01-2024
И что она от этого стала дешевле ?
08:43:07 09-01-2024
Все на экспорт! А мы как нибудь так, с такими ценами и зарплатами.
13:04:06 09-01-2024
Гостья (08:43:07 09-01-2024) Все на экспорт! А мы как нибудь так, с такими ценами и зарпл... Даже в проклятой Америке есть в магазинах наша алтайская гречка.
10:03:58 09-01-2024
Ее размазню есть не возможно.
10:07:15 09-01-2024
На фоне рекордного объема, цены выросту тоже рекордно