В АлтГУ переизбрали Сергея Бочарова на пост ректора вуза

Руководить учебным заведением он будет в ближайшие пять лет

28 мая 2024, 17:05, ИА Амител

Ректор Сергей Бочаров / Фото: сайт АлтГУ

В Алтайском госуниверситете 28 мая состоялась конференция работников и обучающихся вуза, в ходе которой определили нового ректора. Как и ожидалось, им вновь стал действующий руководитель вуза, доктор экономических наук, профессор Сергей Бочаров. Он будет руководить классическим вузом в ближайшие пять лет. Единственным конкурентом действующего ректора на выборах был директор колледжа АлтГУ, кандидат физико-математических наук, доцент Роман Ракитин.

Из 252 делегатов зарегистрировались 243. Из них опустил бюллетени в урну для голосования 241 человек. 15 бюллетеней оказались недействительными. За Сергея Бочарова проголосовали 174 делегата, против – 52. За Романа Ракитина голоса отдали 52 человека. Против высказались 174.

Напомним, изначально на должность ректора АлтГУ претендовали еще три кандидата. Однако они не прошли аттестацию Министерства науки и высшего образования РФ, из-за чего не были допущены до выборов.

Накануне выборов на сайте вуза были размещены программы кандидатов. В них Сергей Бочаров и Роман Ракитин делали упор на программу "Приоритет 2030", обновление кадров, а также строительство нового корпуса и современного студенческого кампуса.

Напомним, пять лет назад на предыдущих выборах ректора победу одержал на тот момент врио руководителя вуза Сергей Бочаров. Он получил 133 голоса, завкафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Мацюра – 51, а проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких – 23. При этом еще 10 бюллетеней оказались недействительными.