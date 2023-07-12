Рельсы в Сибири могут деформироваться из-за аномальной жары

Также есть риск возникновения происшествий, связанных с системами охлаждения

12 июля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые предупредили жителей четырех федеральных округов о проблемах, которые могут возникнуть из-за аномальной жары. Об этом сообщает РИА Новости.

В список попала и Сибирь. Из-за жары здесь могут деформироваться рельсы. Также сообщается, что "существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций".

Специалисты отметили, что температура воздуха в регионах будет на три–восемь градусов выше нормы.