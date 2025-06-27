Ремонт бывшего "Дворца пионеров" в Барнауле планируют начать в 2025 году

Пока запланирован только первый этап реконструкции, на него собираются потратить более 20 млн рублей

27 июня 2025, 15:40, Антон Дегтярев

"Дом пионеров" в Барнауле/ Фото: ukn.alregn.ru

Объект культурного наследия регионального значения "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи" (бывший "Дворец пионеров") на ул.Пионеров, 2, планируют отремонтировать в Барнауле за 20,7 млн рублей. А именно подрядчик проведёт выборочный ремонт крыши и главного фасада здания, что станет первым этапом реконструкции здания. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Проблемы здания

Обследование объекта показало, что физический износ состояния основных несущих конструкций объекта составляет 60%. Их техническое состояние определяется как ограниченно работоспособное. Сейчас самые значимые дефекты здания — повсеместное обрушение штукатурного слоя фасадов и деструкция кирпича. Также в здании физический износ цоколя и отмостки составляет 40%, такой же износ конструкции кирпичных стен, крыша изношена на 60%. Таким образом, на объекте требуется ремонт крыши и главного фасада, установила экспертиза.

Когда определится подрядчик и начнутся работы?

Лот появился на портале 26 июня 2025 года, заявки на него можно подавать до 8 июля. Итоги закупки подведут 10 июля. Выбранный подрядчик будет работать со дня подписания контракта до 30 ноября 2025 года. Договор также вступит в силу со дня подписания и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Цветовое решение фасадов в проекте/ Фото: ukn.alregn.ru

Реконструкция продолжится?

При этом в документации сказано, что работы по ремонту крыши и фасада — только первый этап реконструкции здания. До 2028 года должна пройти полноценная реставрация объекта. Научно-проектную документацию по сохранению памятника архитектуры Алтайохранкультура согласовала ещё в 2021 году. Проект разработала "Архитектурная мастерская Тоскина". Он предусматривает реставрацию и приспособление здания под современное использование, причем с воссозданием всего декоративного оформления фасадов и интерьеров, а также западного крыла, разрушенного в 2013 году.

Что это за здание?

Здание построили в 1963 году по проекту Рязанского Дома пионеров, но с исключением архитектурных излишеств. Сейчас оно является памятником архитектуры регионального значения. В 1972 году "Дворец пионеров" переименовали в "Алтайский краевой дворец пионеров и школьников". После развала СССР, в 1992 году, он стал "Алтайским краевым детско-юношеским центром" (АКДЮЦ). В 1994 году объект поставили на госохрану как памятник архитектуры регионального значения. В 2009-2010 учебном году АКДЮЦ слился с "Центром развития детей и юношества" и появился "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи". Эта организация до сих пор занимает здание.

В 2011 году эксперты обследовали "Дворец пионеров" и рекомендовали выполнить проект его комплексной реставрации. В 2013 году в связи с аварийным состоянием у здания демонтировали западное крыло со зрительным залом.