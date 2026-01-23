Ремонт основных транспортных магистралей запланирован в Барнауле на 2026 год
Планы по развитию дорожного хозяйства рассмотрели на расширенном аппаратном совещании
23 января 2026, 11:45, ИА Амител
Власти Барнаула утвердили масштабную программу ремонта дорог на 2026 год. В предстоящем дорожном сезоне на обновление улично-дорожной сети города планируется направить почти 2,9 млрд рублей. Основной объем финансирования будет обеспечен за счет федерального национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Планы по развитию дорожного хозяйства рассмотрели на расширенном аппаратном совещании в администрации города. Заседание провел заместитель главы Барнаула Андрей Курышин. Как сообщили в мэрии, общий объем средств, предусмотренных на дорожные работы в 2026 году, составляет 2,883 млрд рублей из различных источников.
В рамках нацпроекта в городе намерены привести в нормативное состояние восемь участков дорог общей протяженностью 18,2 километра. В перечень включены одни из самых загруженных и значимых магистралей Барнаула, в том числе улицы Антона Петрова, Попова, Взлетная, а также проспекты Строителей и Ленина.
Отдельным направлением станет ремонт дорог в сельских населенных пунктах, поселках и микрорайонах индивидуальной жилой застройки. На этих территориях планируется обновить 21 участок. На проведение работ заложено 67 млн рублей. Кроме того, в 2026 году в городе продолжат реализацию инициативного бюджетирования. В его рамках предполагается выполнить десять проектов, среди которых асфальтирование улиц Фурманова и Сливовая, а также ремонт дорожного покрытия в поселках Борзовая Заимка и Ягодное.
Помимо капитального ремонта, в течение сезона запланированы работы по текущему содержанию дорог. Общая площадь таких участков превысит 114 тысяч квадратных метров. Финансирование этого направления составит 234,6 млн рублей.
Председатель городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что завершена подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию путепровода по проспекту Калинина. Реализация этого проекта намечена на последующие годы.
На совещании также обсудили развитие интеллектуальной транспортной системы. По словам Ведяшкина, за последние четыре года к ИТС уже подключены ключевые транспортные коридоры города – проспекты Ленина и Красноармейский, Павловский тракт и улица Попова.
По итогам встречи в мэрии обозначили основные приоритеты дорожной политики на 2026 год. Отдельно было подчеркнуто, что контроль за сроками и качеством выполнения работ будет усилен, в том числе через требования конкурсной документации и меры ответственности в отношении подрядных организаций.
Ранее сообщалось, что 7 ноября на трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле открыли движение по тоннельной части, таким образом завершив работу над долгожданным проектом.
Развязка на этом участке была остро необходима: в последние годы здесь регулярно возникали транспортные заторы. Теперь пропускная способность увеличится более чем в 2,5 раза, что снизит пробки в этом районе.
12:01:13 23-01-2026
проспект Строителей это какой то МРАК ! такой поток и такая нагрузка 365 дней в году ....
12:51:06 23-01-2026
ул.Целинная будет ли приведена в соответствие? Жители посёлка Новосиликатный ТОС Водник вынуждены идти в социальные учреждения, по проезжей части по ул.Целинная от ул.Весенней до ул.Суворова, которая имеет всего один пешеходный переход необорудованный "неровной поверхностью", отсутствует пешеходный тротуар, как отсутствует освещение!!!
15:41:29 23-01-2026
Сергей Тастан (12:51:06 23-01-2026) ул.Целинная будет ли приведена в соответствие? Жители посёл... В Новом Спутнике ул. Смородиновая такая. Освещение только в начале,ширина улицы везде разная,тротуара нет. Поэтому люди идут на остановку,в детсады и школы,а машины между ними лавируют. Чудом никого не даванули еще на самом деле. Весь поселок на этой улице висит,а Ведяшкиным по барабану
15:44:29 23-01-2026
Ремонт будет аналогичный ремонту Павловского тракта 2025? Без тротуаров,замены натриевых тусклых(желтых) фонарей на светодиодные,без замены убогих остановочных пунктов?
15:53:27 23-01-2026
На Строителей волны уберут?