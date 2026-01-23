Ремонт основных транспортных магистралей запланирован в Барнауле на 2026 год

Планы по развитию дорожного хозяйства рассмотрели на расширенном аппаратном совещании

23 января 2026, 11:45, ИА Амител

Ремонт проведут в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Барнаула утвердили масштабную программу ремонта дорог на 2026 год. В предстоящем дорожном сезоне на обновление улично-дорожной сети города планируется направить почти 2,9 млрд рублей. Основной объем финансирования будет обеспечен за счет федерального национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Планы по развитию дорожного хозяйства рассмотрели на расширенном аппаратном совещании в администрации города. Заседание провел заместитель главы Барнаула Андрей Курышин. Как сообщили в мэрии, общий объем средств, предусмотренных на дорожные работы в 2026 году, составляет 2,883 млрд рублей из различных источников.

В рамках нацпроекта в городе намерены привести в нормативное состояние восемь участков дорог общей протяженностью 18,2 километра. В перечень включены одни из самых загруженных и значимых магистралей Барнаула, в том числе улицы Антона Петрова, Попова, Взлетная, а также проспекты Строителей и Ленина.

Отдельным направлением станет ремонт дорог в сельских населенных пунктах, поселках и микрорайонах индивидуальной жилой застройки. На этих территориях планируется обновить 21 участок. На проведение работ заложено 67 млн рублей. Кроме того, в 2026 году в городе продолжат реализацию инициативного бюджетирования. В его рамках предполагается выполнить десять проектов, среди которых асфальтирование улиц Фурманова и Сливовая, а также ремонт дорожного покрытия в поселках Борзовая Заимка и Ягодное.

Помимо капитального ремонта, в течение сезона запланированы работы по текущему содержанию дорог. Общая площадь таких участков превысит 114 тысяч квадратных метров. Финансирование этого направления составит 234,6 млн рублей.

Председатель городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что завершена подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию путепровода по проспекту Калинина. Реализация этого проекта намечена на последующие годы.

На совещании также обсудили развитие интеллектуальной транспортной системы. По словам Ведяшкина, за последние четыре года к ИТС уже подключены ключевые транспортные коридоры города – проспекты Ленина и Красноармейский, Павловский тракт и улица Попова.

По итогам встречи в мэрии обозначили основные приоритеты дорожной политики на 2026 год. Отдельно было подчеркнуто, что контроль за сроками и качеством выполнения работ будет усилен, в том числе через требования конкурсной документации и меры ответственности в отношении подрядных организаций.

Ранее сообщалось, что 7 ноября на трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле открыли движение по тоннельной части, таким образом завершив работу над долгожданным проектом.

Развязка на этом участке была остро необходима: в последние годы здесь регулярно возникали транспортные заторы. Теперь пропускная способность увеличится более чем в 2,5 раза, что снизит пробки в этом районе.