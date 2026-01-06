Рекордный масштаб. Какие дороги отремонтировали и построили на Алтае в 2025 году

Дорожный фонд составил 28,9 миллиарда рублей

06 января 2026, 12:38, ИА Амител

Ремонт дороги в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

В 2025 году в Алтайском крае завершился один из самых крупных дорожных сезонов последнего десятилетия. В общей сложности на реконструкцию и ремонт дорог было направлено около 29 миллиардов рублей, что является рекордной суммой для региона за последние годы. Дорожный фонд края значительно увеличился – до 28,9 миллиарда рублей, что стало историческим показателем. При этом федеральные поступления в 2025 году выросли более чем в четыре раза, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" было приведено в порядок множество объектов.

Ключевые проекты и важные объекты

В 2025 году в нормативное состояние было приведено более 680 километров региональных и межмуниципальных дорог. С учетом муниципальных и федеральных объектов общий объем работ превысил 900 километров. Особенно важными стали несколько крупных проектов.

Одно из значительных достижений – строительство обхода села Целинного, протяженностью 4,6 километра, который позволил разгрузить транзитный транспорт в этом районе. Еще одним важным объектом стал путепровод в Панкрушихинском районе на трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. Длина сооружения составила 1,6 километра, а общая стоимость работ составила 750 миллионов рублей.

Также в рамках работы по модернизации дорожной сети было отремонтировано 15 мостов, а 22 населенных пункта получили освещение на участках дорог. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" позволила построить более 14 километров дорог к агропредприятиям.

Развитие туристической инфраструктуры

Особое внимание в 2025 году было уделено дорогам, ведущим к туристическим зонам, заповедникам и национальным паркам. В общей сложности было обновлено более 150 километров "туристических" дорог, включая трассы, ведущие к Яровому, Бурлинскому и Малиновому озерам, национальному парку "Салаир", Денисовой пещере и другим популярным туристическим местам. Для этих работ было выделено около 5,5 миллиарда рублей, а на 2026 год планируется выделить такую же сумму.

Современная развязка и поддержка муниципалитетов

Одним из самых обсуждаемых объектов 2025 года стала развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле. Строительство тоннеля и развязки обошлось около трех миллиардов рублей. Работы велись в сложных условиях, и схему движения меняли 13 раз. Окончание строительства в ноябре 2025 года значительно улучшило транспортную ситуацию в Барнауле, а сама развязка стала одной из самых современных в регионе.

Не осталась без внимания и поддержка муниципалитетов. В 2025 году было выделено 2,5–3 миллиарда рублей на ремонт и содержание дорог в муниципальных образованиях, что позволило обновить 113 километров дорог в сельской местности.