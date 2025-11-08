Тоннель открыт. Как выглядит завершенная мегаразвязка на Змеиногорском тракте в Барнауле

Движение по развязке запустили по всем направлениям

08 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Развязка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

7 ноября на трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле открыли движение по тоннельной части, таким образом завершив работу над долгожданным проектом.

Развязка на этом участке была остро необходима: в последние годы здесь регулярно возникали транспортные заторы. Теперь пропускная способность увеличится более чем в 2,5 раза, что снизит пробки в этом районе.

Как организовано движение?

Автомобили могут выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт организован по кольцу.

На выезде из Барнаула сделан подземный тоннель, длина которого 460 метров. Ширина проезжей части развязки – от 3,5 до 16,5 метра.

Первое время на развязке будет дежурить экипаж ДПС, чтобы помочь водителям, если они вдруг не сориентируются на новом объекте.

Для безопасности участников дорожного движения установлено более 70 светодиодных фонарей, а для пешеходов предусмотрены тротуары длиной 3 км. Оборудованы ограждение, современные автобусные павильоны, наземные пешеходные переходы со светофорным регулированием. Также установлен шумозащитный экран протяженностью 1,8 км, который снижает уровень шума для близлежащих жилых зон.

Для отвода дождевых и талых вод построена ливневая канализация.

Что известно о строительстве?

Строительство началось в 2023 году. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Возводили развязку на средства краевого бюджета. Сдать масштабный объект планировали в конце 2024 года. Но подрядчик – московская компания "РСК" – сорвал сроки и контракт с ним был расторгнут. Право достроить развязку выиграло алтайское предприятие "Центральное ДСУ". На завершение работ было направлено около 825 миллионов рублей.

Как выглядит сейчас масштабная развязка – смотрите в нашем фоторепортаже.