Тоннель открыт. Как выглядит завершенная мегаразвязка на Змеиногорском тракте в Барнауле
Движение по развязке запустили по всем направлениям
08 ноября 2025, 08:00, ИА Амител
7 ноября на трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле открыли движение по тоннельной части, таким образом завершив работу над долгожданным проектом.
Развязка на этом участке была остро необходима: в последние годы здесь регулярно возникали транспортные заторы. Теперь пропускная способность увеличится более чем в 2,5 раза, что снизит пробки в этом районе.
Как организовано движение?
Автомобили могут выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт организован по кольцу.
На выезде из Барнаула сделан подземный тоннель, длина которого 460 метров. Ширина проезжей части развязки – от 3,5 до 16,5 метра.
Первое время на развязке будет дежурить экипаж ДПС, чтобы помочь водителям, если они вдруг не сориентируются на новом объекте.
Для безопасности участников дорожного движения установлено более 70 светодиодных фонарей, а для пешеходов предусмотрены тротуары длиной 3 км. Оборудованы ограждение, современные автобусные павильоны, наземные пешеходные переходы со светофорным регулированием. Также установлен шумозащитный экран протяженностью 1,8 км, который снижает уровень шума для близлежащих жилых зон.
Для отвода дождевых и талых вод построена ливневая канализация.
Что известно о строительстве?
Строительство началось в 2023 году. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Возводили развязку на средства краевого бюджета. Сдать масштабный объект планировали в конце 2024 года. Но подрядчик – московская компания "РСК" – сорвал сроки и контракт с ним был расторгнут. Право достроить развязку выиграло алтайское предприятие "Центральное ДСУ". На завершение работ было направлено около 825 миллионов рублей.
Как выглядит сейчас масштабная развязка – смотрите в нашем фоторепортаже.
08:34:35 08-11-2025
Судя по фото, освещения там нормального нет, да и вся конструкция выглядит безобразно
09:43:49 08-11-2025
Гость (08:34:35 08-11-2025) Судя по фото, освещения там нормального нет, да и вся констр... Если бы эту развязку делали при СССР, то всë сделали качественно и надолго, а здесь сразу видно что слепили на скорую руку, капитальный ремонт не за горами, максимум через два года. 😎
12:22:16 08-11-2025
Сергей (09:43:49 08-11-2025) Если бы эту развязку делали при СССР, то всë сделали качеств... вы при СССР мост через Обь не могли построить, а "автомобильная надстройка" над царским мостом через десять лет потребовала капитального ремонта- вот вам и "успехи " СССР
13:28:57 08-11-2025
гость (12:22:16 08-11-2025) вы при СССР мост через Обь не могли построить, а "автомоби... Ваши современные постройки капитального ремонта требуют уже через год, два максимум, примеров куча, я даже перечислять их не буду, вы сами всë знаете, это ваши " достижения".😎
15:03:57 08-11-2025
гость (12:22:16 08-11-2025) вы при СССР мост через Обь не могли построить, а "автомоби... Сейчас даже покрасить не могут то. что настроили в СССР!
20:02:52 08-11-2025
Гость (15:03:57 08-11-2025) Сейчас даже покрасить не могут то. что настроили в СССР!... Хотите пример- магазин "Красный" построен более века назад стоит и работает, а ваш советский ЦУМ сравняли с землей
10:41:53 09-11-2025
льющим слезы по совку (20:02:52 08-11-2025) Хотите пример- магазин "Красный" построен более века назад с... Они бы и "Красный" бы сравняли с землей, если бы он стоял как ЦУМ в Центре города.
20:53:30 08-11-2025
Сергей (09:43:49 08-11-2025) Если бы эту развязку делали при СССР, то всë сделали качеств... в США каждый год ремотнируют такие акведуки и мосты. причем на 1 конце закончили а с другого снова начинают. и все в порядке, работает
11:04:47 08-11-2025
Гость (08:34:35 08-11-2025) Судя по фото, освещения там нормального нет, да и вся констр...
Заморочились с "мега" развязкой для Барнаула, ввали бабла, а пешеходные переходы оставили наземные. Опасные и тормозящие движение. Как так?
08:42:26 08-11-2025
Схема сверху есть? Не фотки, а СХЕМА???
09:59:26 08-11-2025
Гость (08:42:26 08-11-2025) Схема сверху есть? Не фотки, а СХЕМА???... И меня бы вместо этой кучи бесполезных фотографий больше порадовала схема движения, даже нарисованная от руки.
08:46:57 08-11-2025
Отлично. Ждём две полосы до Южный и Бельмесева
10:46:04 08-11-2025
Гость (08:46:57 08-11-2025) Отлично. Ждём две полосы до Южный и Бельмесева...
От Южный до Черницка скоро получите
10:57:33 08-11-2025
Гость (10:46:04 08-11-2025) От Южный до Черницка скоро получите...
Скоро, только улицу в Лебяжьем снести нужно или две...
20:54:57 08-11-2025
Гость (10:46:04 08-11-2025) От Южный до Черницка скоро получите... ну это ты себе желай и СВОИМ близким.
10:55:44 08-11-2025
Гость (08:46:57 08-11-2025) Отлично. Ждём две полосы до Южный и Бельмесева... По две полосы в каждую сторону! А где повороты и съезды расширения под третью
15:05:19 08-11-2025
Гость (08:46:57 08-11-2025) Отлично. Ждём две полосы до Южный и Бельмесева... Там и так их две. одна в сторону Южного, вторая в сторону Кордона.
08:54:59 08-11-2025
ДПС помочь водителям? Штрафануть-на большее не способны...
09:20:10 08-11-2025
Иван (08:54:59 08-11-2025) ДПС помочь водителям? Штрафануть-на большее не способны... ... Мне вот недавно не выписали, пеший шаг сделал от рельсов по Малахова а я крайним правым ехал. Я был крайне удивлен.))
09:15:06 08-11-2025
Очень интересно посмотреть на движение фур в гололед на этих подъемах... А, у нас же круглосуточно бдительные дорожные службы..
10:06:31 08-11-2025
И снежные отвалы уже вдоль стенок) А снега ведь еще толком не было. Они реально его собираются сгребать там в стороны, похоже, и так и бросать. Потому что для того, чтобы его собрать и вывезти, при такой ширине нужно будет движение перекрывать.
11:01:24 08-11-2025
Гость (10:06:31 08-11-2025) И снежные отвалы уже вдоль стенок) А снега ведь еще толком н...
Да-да, интересно как они планируют чистить этот желоб от снега))) Пока и снега то не было, тракторишка пробежался и всё. А с лопатами только смертники туда пойдут, либо останавливать движение на время очистки.
10:09:37 08-11-2025
Мегаразвязка… ахахахаха особенно МЕГА. Не смешите
14:18:43 08-11-2025
Х (10:09:37 08-11-2025) Мегаразвязка… ахахахаха особенно МЕГА. Не смешите ... А сейчас всë МЕГА, мега завод на десять рабочих, мега ферма на десять коров!!! 😎🤣🤣🤣🤣
10:15:23 08-11-2025
А по бокам что за дорожки? Для пешиков и великов?
10:44:38 08-11-2025
И все же чрезмерно усложнили.
Интересно, сколько за год будет ДТП с бетонными конструкциями, которых ранее не было.
11:08:28 08-11-2025
И как в итоге то движение организовано? Где СХЕМА движения??? Абсолютно согласен, что именно итоговую СХЕМУ нужно было бы сначала опубликовать, а то фоток налепили на всех ресурсах, а толку ноль
11:51:19 08-11-2025
Гость (11:08:28 08-11-2025) И как в итоге то движение организовано? Где СХЕМА движения??... Схема у первого подрядчика осталась, а он обиделся и не отдаёт!
11:31:32 08-11-2025
Поживём, поездим.. через месяц - два статистика какая то будет. Наверное привыкнем, приездимся, объект построен, зарплаты и премии может уже и потратили.. Другая развязка будет интересней, если учтём опыт этой. Опыт СССР за 70 лет признали де..мом, зато новый мир построим..
11:52:55 08-11-2025
Чем было бы хуже наземное 3-4 полосное кольцо с широкими выездами.?
14:34:31 08-11-2025
Гость (11:52:55 08-11-2025) Чем было бы хуже наземное 3-4 полосное кольцо с широкими вые... Через пару лет будут перестраивать, сделают наземное в 4 полосы)))
13:24:10 08-11-2025
Сразу видно обогощение начальства застройщика - а как же быть у колодца и не напиться.
14:01:11 08-11-2025
Сегодня специально заехал туда, в "тонель" этот. Ну что сказать, прикольно, после навесов едишь, а у тебя сверху по дуге идет верхний уровень. Честно говоря не понял всей этой развязки, НО, возможно я просто не вижу всей картины целиком и чего-то не догоняю. Попользуемся, через год добавлю новый отзыв))))
20:22:20 08-11-2025
Гость (14:01:11 08-11-2025) Сегодня специально заехал туда, в "тонель" этот. Ну что сказ... Ага там не только вы не догоняете))
18:36:32 08-11-2025
изначально планировалось большое кольцо, затраты несоизмеримые и в плане практичности лучше. но система такова, что средства тратятся не "по-хозяйски" а чтобы сейчас было выгодно, а как с этим жить дальше - никто не подумал.
18:38:36 08-11-2025
при комплексном подходе надо было сразу разумно модернизировать и этот перекресток и на объездной в сторону города и на булыгина. а так результат будет плачевный
21:17:23 08-11-2025
Выглядит страшновато, если и нужна для проблемы пробок. А это въезд в город
00:08:37 09-11-2025
Барнаульцы, что вы плачете? За 2 года построили нормальную рабочую развязку, которая действительно нужна. Для сравнения: у нас в Новосибирске не построили ни одной, хотя потребность в разы выше. Только сказки рассказывают и деньги на проектирование тратят. Пользуйтесь, наслаждайтесь, радуйтесь...
10:44:53 09-11-2025
Евгений (00:08:37 09-11-2025) Барнаульцы, что вы плачете? За 2 года построили нормальную р... В Новосибирске этих развязок, как у дурака фантиков. А у нас только одну построили.
17:28:44 09-11-2025
Гость (10:44:53 09-11-2025) В Новосибирске этих развязок, как у дурака фантиков. А у нас... Почему одну? Красноармейский-Мамонтова, Павловский тракт-Малахова, Павловский тракт-Аэропорт, с нового моста в обе стороны.
04:29:46 10-11-2025
Ливневки сделали в этом тоннеле?
И еше вопрос, я так понял, что крыша над тоннелем сквозная, то есть, как видно на фото - снег по краям уже лежит, который задуло внутрь, судя по коментариям снег еще не большой был, хмммм... что будет дальше? Но самый главный вопрос - вопрос с ливневками на этой развязке решен - больной вопрос для Барнаула