РЕН ТВ: состояние госпитализированного Романа Костомарова стало улучшаться

Фигуристу провели несколько процедур по очистке крови

26 февраля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: ТАСС

Показатели госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова начали улучшаться. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, состояние спортсмена оценивается как стабильное. Отмечается, что Костомарову провели несколько процедур по очистке крови. Врачи пытаются не допустить очередного ухудшения состояния фигуриста.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, однако был зафиксирован некроз конечностей. 7 февраля СМИ сообщили об ампутации стопы из-за распространения заражения, а позднее спортсмену удалили несколько пальцев на руках.

20 февраля стало известно, что состояние Костомарова стало критическим. Медики выявили у фигуриста кровоизлияние и гематому в лобной доле головного мозга. Позднее стало известно, что он перенёс инсульт.