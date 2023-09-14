Шесть школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и ковида в Алтайском крае
В этом учебном году образовательный процесс приостанавливают по новым правилам, рассказали в Роспотребнадзоре
14 сентября 2023, 13:06, ИА Амител
Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыто уже шесть школ. Об этом на пресс-конференции 14 сентября сообщила главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина. По ее словам, все образовательные учреждения находятся в районах: в городах региона полностью закрытых школ пока нет.
Частично образовательный процесс приостанавливают уже и в Барнауле. По словам Манохиной, всего по краю сейчас закрыто на карантин 328 классов в 49 школах.
Специалист подчеркнула, что среди школьников от 7 до 14 лет наблюдается самый стремительный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Традиционно начало учебного года сопровождается эпидподъемом по ОРВИ.
"Коллективы только образовываются, среди них идет рост по ОРВИ. Аналогичная ситуация и по ковиду", – пояснила Манохина. Эксперт также сообщила, что с этого учебного года школы приостанавливают образовательный процесс по новым правилам. Теперь образовательные учреждения учитывают суммарную заболеваемость по трем инфекциям: ОРВИ, коронавирусу и гриппу. Раньше ковидных больных подсчитывали отдельно, когда принимали решение о закрытии школы на карантин.
За прошлую неделю ОРВИ в Алтайском крае заболело почти 17 тысяч человек. В Роспотребнадзоре отметили, что рост фиксируют и по ковиду, но инфицированных гораздо меньше – 149 подтвержденных случаев за неделю.
13:36:19 14-09-2023
прививки от гриппа и ковида надо делать за 1 месяц до эпидсезона, то есть не позднее 1 августа. антитела после вакцинации вырабатываются 1 месяц. Следовательно, вакцины нужно закупать по конкурсу еще раньше, по весне и началу лета. а у нас этого не делается. Можно Минздраву АК выставить - непрофессионализм и не только.. а оплату больничных, лечение и прочее...
10:22:38 15-09-2023
инфекционист (13:36:19 14-09-2023) прививки от гриппа и ковида надо делать за 1 месяц до эпидсе... Так зато Попов к повышению готовится)))))))))))))))
14:03:51 14-09-2023
Все просто- тесты на ковид не делают повсеместно. Поэтому теперь все это ОРВИ. Вот только не помню я таких масштабов ОРВИ в сентябре. Было, но такого колличества заболевших не было.
14:37:00 14-09-2023
Когда мы учились в семидесятых не было ничего подобного по заболеваемости в тёплый период года,а теперь нате-пожалуйста.Стараются ,видно,супостаты,подбрасывают нам гадости.
17:59:10 14-09-2023
Афиноген (14:37:00 14-09-2023) Когда мы учились в семидесятых не было ничего подобного по з... Ага, с самолетов распыляют. И еще вирус глупости скидывают с него!
08:15:41 15-09-2023
Гость (17:59:10 14-09-2023) Ага, с самолетов распыляют. И еще вирус глупости скидывают ... Вот вы и подпали под него однажды...Сочувствую.