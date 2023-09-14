В этом учебном году образовательный процесс приостанавливают по новым правилам, рассказали в Роспотребнадзоре

14 сентября 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыто уже шесть школ. Об этом на пресс-конференции 14 сентября сообщила главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина. По ее словам, все образовательные учреждения находятся в районах: в городах региона полностью закрытых школ пока нет.

Частично образовательный процесс приостанавливают уже и в Барнауле. По словам Манохиной, всего по краю сейчас закрыто на карантин 328 классов в 49 школах.

Специалист подчеркнула, что среди школьников от 7 до 14 лет наблюдается самый стремительный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Традиционно начало учебного года сопровождается эпидподъемом по ОРВИ.

"Коллективы только образовываются, среди них идет рост по ОРВИ. Аналогичная ситуация и по ковиду", – пояснила Манохина. Эксперт также сообщила, что с этого учебного года школы приостанавливают образовательный процесс по новым правилам. Теперь образовательные учреждения учитывают суммарную заболеваемость по трем инфекциям: ОРВИ, коронавирусу и гриппу. Раньше ковидных больных подсчитывали отдельно, когда принимали решение о закрытии школы на карантин.

За прошлую неделю ОРВИ в Алтайском крае заболело почти 17 тысяч человек. В Роспотребнадзоре отметили, что рост фиксируют и по ковиду, но инфицированных гораздо меньше – 149 подтвержденных случаев за неделю.