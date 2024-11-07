Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае из-за непогоды

Виктор Томенко подчеркнул, что регион уже не раз сталкивался с такими сложными погодными условиями

07 ноября 2024, 15:15, ИА Амител

Метель / Фото: Минтранс Алтайского края

На территории Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Мы не раз сталкивались с такими сложными погодными условиями, знаем, к каким последствиям они могут привести", – подчеркнул глава региона.

Согласно прогнозу погоды, в Алтайском крае ожидается мокрый снег, метели, гололед и ветер с порывами до 25 метров в секунду и более.

Дорожные и экстренные службы готовы к усиленному режиму работы. На особом контроле также находится работа системы ЖКХ.

Напомним, непогода неоднократно приводила к серьезным последствиям в Алтайском крае. Так, например, в марте 2023 года ураганный ветер повредил жилые дома и соцобъекты в нескольких районах, похожая ситуация произошла также в июле прошлого года.