Томенко прокомментировал ужасные последствия ураганного ветра в Алтайском крае

По словам губернатора, есть серьезно пострадавшие

15 июля 2023, 18:29, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с ураганным ветром, который накануне обрушился на регион и повлек за собой серьезные разрушения.

"Из-за сильного урагана в крае пострадали многие наши муниципалитеты. Повалило деревья, есть разрушения в летних кафе и развлекательных комплексах, в отдельных случаях – даже посрывало крыши", – написал глава региона в телеграме.

Он отметил, что также в результате непогоды есть серьезно пострадавшие люди – им оказывают необходимую помощь.

Сейчас власти оценивают ущерб от прошедшей стихии.

"Уже понятно, что, например, в Славгороде потребуется полностью восстанавливать крышу аграрного техникума. Знаю, что муниципальные власти уже начали убирать поваленные деревья, если потребуется – привлечем краевые службы. Держу ситуацию на контроле", – заключил Томенко.

Напомним, в Яровом внезапный штормовой ветер сорвал шатер местного кафе, а также с разрушительными последствиями прошелся по Славгороду и Камню-на-Оби.