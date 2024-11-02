Резкое похолодание со штормовой погодой накроет Алтайский край

По предварительному прогнозу, через несколько дней в регионе установится снежный покров

02 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Западный циклон принесет потепление в Алтайский край 6 ноября. Днем температура воздуха повысится до +6...+11 градусов, но уже 7-го числа в регионе резко похолодает, пойдет мокрый снег и дождь, поднимется порывистый ветер. В регионе, по предварительным данным, могут объявить штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"7 ноября будет проходить двойная система холодных фронтов. Ожидается ветер до 15-20 м/с, местами порывы достигнут 22-27 м/с. Пройдут осадки различной интенсивности. А в течение дня температура понизится. Еще в ночь на четверг столбики термометров покажут +1...+6°С, в предгорьях до +11, а к концу дня температура опустится до -2...+1", – рассказала Людмила Сырых.

На фоне похолодания дождь и мокрый снег постепенно перейдут в снег. Это приведет к гололедице на дорогах и налипанию мокрого снега на проводах и ветках деревьев. На большей части территории края установится постоянный снежный покров.

В ночь на 8 ноября ветер начнет стихать, ожидается от -2 до -8 градусов, а днем – не выше -1...-3.