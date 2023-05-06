РФ соразмерно ответит на атаку дронов на Кремль, заявил Гаврилов

По его словам, руководство страны как раз думает над этим ответом

06 мая 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия ответит на атаку украинских беспилотников на Кремль, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Ответ будет, я уверен. Руководство страны как раз думает над этим ответом", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (цитата по РИА Новости).

По словам Гаврилова, он полностью согласен со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который сказал, что ответ должен быть продуманным и проверенным, чтобы у Киева и его кураторов больше не возникало желания повторять такие действия.

"Соразмерным ответ должен быть, но так, чтобы все это прочувствовали", – подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-служба президента заявила, что вечером 3 мая Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин спокойно отреагировал на произошедшее.

Глава МИД Сергей Лавров накануне заявлял, что РФ будет отвечать на атаку беспилотников по Кремлю делом, а не словом. Он также отметил, что прозвучавшие из Киева и Вашингтона заявления о непричастности к инциденту не внушают доверия.