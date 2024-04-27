Риелтор рассказал о ремонте дороги в Барнауле, которого могут не дождаться его дети

Дмитрий Дворядкин рассказал о том, как переехал в дом на земле и столкнулся с проблемами

27 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

Известный барнаульский риелтор, руководитель АН "Династия 24" Дмитрий Дворядкин рассказал, как из-за высоких цен на недвижимость был вынужден переехать в индивидуальный дом на земле и столкнулся с проблемами отсутствия воды в кране, а также огромной очереди на ремонт дороги к его участку. Дорога к дому риелтора 381-я в очереди на ремонт, хотя в поселке, где Дворядкин купил недвижимость, делают всего полторы-две дороги в год. Эксперт уверен, что с таким темпом новой дороги не увидят даже его дети.

"В материалах СМИ есть, а в кране – нет"

"Сам переехал в прошлом году в индивидуальный дом. Как пользователь сразу хочу отметить, что столкнулся с множеством проблем. Необходимо для новых поселков строить инфраструктуру. Был в районной администрации и спросил, когда рядом с моим домом отремонтируют дорогу. Мне сказали, чтобы я вставал в очередь. В итоге мы 381-е в очереди, хотя власти ремонтируют в поселке только полторы дороги в год. Не то, что на мою жизнь, даже на жизнь моих детей не хватит этого времени", – рассказал Дмитрий Дворядкин во время выступления на круглом столе, посвященном малоэтажному строительству в Алтайском крае.

Судя по всему, речь идет о поселке Спутник. На это указывает то, что риелтор пожаловался на отсутствие воды в кране, хотя губернатор края Виктор Томенко недавно открывал в поселке водонапорную башню.

"На встречах, посвященных рынку малоэтажки, мы говорим преимущественно о глобальных проблемах. Но есть и простые, более насущные: как провести интернет, какой будет вода, дороги. Много в прошлом году было репортажей, как губернатор выехал в поселок Спутник и запустил водонапорную башню. Но нет этой воды. В материалах СМИ есть, а в кране – нет", – добавил Дмитрий Дворядкин.

"Цены улетели в космос"

Говоря о перспективе малоэтажного строительства в регионе, эксперт рассказал, что по итогам 2022 года объем ввода частных домов составил 51% от общего построенного жилья в крае. Этого показателя удалось достичь благодаря программе догазификации. Ситуация на рынке недвижимости привела к резкому скачку цен на квартиры, поэтому все чаще барнаульцы покупают дома на земле.

"Цены улетели в космос. Когда просят 60 тысяч рублей за квадратный метр дома против 100 тысяч в квартире. Тут хочешь или не хочешь, но пойдешь покупать дом", – уверен Дворядкин.

Риелтор уверен, что ситуация со строительством индивидуального жилья в регионе в будущем заметно улучшится.

"Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на плато, когда такого бурного роста не будет. Рынок станет планомерным, понятным и последовательным", – заключил директор АН "Династия 24".