Ролик на миллион. Сбер запустил семейный конкурс анимации в нейросетях

Авторам предлагают креативно поздравить "Союзмультфильм" с 90-летием

Сбер, "Союзмультфильм" и "Школа 21" объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченного к 90-летию киностудии. Организаторы отмечают, что проект сочетает современные решения на базе искусственного интеллекта и традиции отечественной мультипликации. Главная идея – поддержать авторов, помочь им раскрыть творческие способности и поверить в собственные силы.

Технология – союзник мечты

Искусственный интеллект расширяет возможности во всех сферах, в том числе при создании контента и анимации. Но за ними всегда стоят люди – их воображение, творческий взгляд и умение мечтать, отметил президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Этот конкурс – о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие "Союзмультфильма" с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию – пространство, где будут рождаться новые идеи и подходы, способные вдохновлять не одно поколение», – сказал Герман Греф.

Что предстоит сделать

Участникам нужно подготовить оригинальный анимационный ролик – поздравление "Союзмультфильма" с юбилеем. В работе обязательно следует применить инструменты искусственного интеллекта – ГигаЧат, Kandinsky* и другие российские нейросети – на любом этапе производства, будь то генерация изображений, анимация, сценарий и другие элементы.

Формат предполагают семейный – дети создают проект вместе с родителями. Еще одно условие – в видеоролике должны присутствовать цифры 9 и 0 как символ 90-летия киностудии. Допускается использовать известных персонажей "Союзмультфильма" или можно придумать собственных героев.

Современная российская анимация задает темп развитию сразу нескольких направлений – от кинопроизводства и цифровых платформ до визуальных эффектов, игр и образовательных технологий, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, поддержка отрасли становится вкладом в будущее креативной экономики.

«Подобные инициативы открывают талантливым авторам доступ к самым передовым инструментам и новые горизонты для индустрии анимации. Ведь ее язык – язык будущего, в котором сочетаются художественная глубина, технологическая мощь и безграничные возможности для творчества», – пояснила министр.

Сроки и награды

Оценивать работы будет экспертное жюри из медиаиндустрии, сферы контента и анимационного производства. Председателем станет генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko* Гавриил Гордеев, также в состав войдут представители "Союзмультфильма" и "Школы 21". Прием работ продлится до 10 апреля 2026 года.

Победитель получит один миллион рублей, за второе место вручат 250 000 рублей, за третье – умный телевизор Sber*. Кроме того, "Союзмультфильм" подготовил десять поощрительных призов.

Более подробные условия участия читайте на официальном сайте проекта.

