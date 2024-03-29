Роскомнадзор: необходимости ограничивать работу Telegram в России нет

Администрация мессенджера с 2021 года удалила свыше 256 тысяч запрещенных материалов

29 марта 2024, 07:31, ИА Амител

Логотип Telegram / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор (РКН) официально заявил, что не видит необходимости ограничивать работу Telegram в России. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве отметили, что администрация мессенджера с 2021 года удалила свыше 256 тысяч запрещенных материалов.

"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", — заявила пресс-служба РКН.В регуляторе добавили, что владельцам мессенджеров и социальных сетей сейчас необходимо обратить "особое внимание на безопасность своих пользователей", а также принять дополнительные меры для того, чтобы владельцы аккаунтов могли ограничить для себя получение провокационных сообщений.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что планов блокировать Telegram в России нет, однако его создателю Павлу Дурову следует обратить больше внимание на использование приложения террористами в своих целях.