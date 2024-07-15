Рособрнадзор призвал не брать мигрантов в школы без знания русского языка
Сейчас пойти на учебу дети могут не выполняя это требование
15 июля 2024, 18:05, ИА Амител
Дети мигрантов, которые поступают в российские школы, должны владеть русским языком на необходимом для обучения уровне. Такое мнение высказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РБК.
Он напомнил, что сейчас в школы принимают независимо от знания языка. Однако, по мнению Музаева, если человек приезжает в Россию с семьей, собирается стать гражданином или временно жить здесь, а его дети будут получать образование в этой стране, то они должны владеть определенным уровнем русского языка.
Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что государство выделило средства на строительство и функционирование русских школ и центров русского языка в Средней Азии. Поэтому дети из семей, которые переехали в Россию на постоянное место жительства, должны в первую очередь выучить язык.
18:50:13 15-07-2024
Пусть в своих странах учатся...
18:52:41 15-07-2024
Зачем нужны в России дети и гаремы мигрантов?
С какой стати они должны учится в русских школах? И за чей счёт?
19:24:09 15-07-2024
На достойном, необходимый мы все наблюдаем. Как в СССР положено, вот и пусть учат!
21:36:57 16-07-2024
Гость (19:24:09 15-07-2024) На достойном, необходимый мы все наблюдаем. Как в СССР полож... Что Вы хотели написать?? Сам мигрант, что ли?
21:40:32 16-07-2024
Гость (19:24:09 15-07-2024) На достойном, необходимый мы все наблюдаем. Как в СССР полож... И, кстати, при чём СССР? Положено вам... Сейчас нет этой страны, и некоторые "положено" изменились.
09:56:44 16-07-2024
По закону, надо учить. Но когда в классе нарисовывается такой товарисчь, родители стараются перевести детей в др. класс. Слишком разные языки и культура. У них нет ты, вы, нет муж и жен рода .....Едят руками.....