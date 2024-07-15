Рособрнадзор призвал не брать мигрантов в школы без знания русского языка

Сейчас пойти на учебу дети могут не выполняя это требование

15 июля 2024, 18:05, ИА Амител

Книги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331919

Дети мигрантов, которые поступают в российские школы, должны владеть русским языком на необходимом для обучения уровне. Такое мнение высказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РБК.

Он напомнил, что сейчас в школы принимают независимо от знания языка. Однако, по мнению Музаева, если человек приезжает в Россию с семьей, собирается стать гражданином или временно жить здесь, а его дети будут получать образование в этой стране, то они должны владеть определенным уровнем русского языка.

Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что государство выделило средства на строительство и функционирование русских школ и центров русского языка в Средней Азии. Поэтому дети из семей, которые переехали в Россию на постоянное место жительства, должны в первую очередь выучить язык.